Bruno Fernando odmah "odvalio obruč" u Evroligi: Navijači Partizana su ovo čekali mjesecima

Košarkaš Partizana Bruno Fernando postigao prve poene u klubu na spektakularan način.

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaški klub Partizan nedjeljama je tražio pojačanje na centarskoj poziciji, Željko Obradović je više puta isticao da novi igrač neće dolaziti tek reda radi, a onda su crno-bijeli potpisali "kapitalca". Stigao je iskusni Bruno Fernando, nekadašnji NBA košarkaš koji se nije najbolje snašao tokom mandata u Real Madridu. U Partizanu mu je krenulo mnogo bolje.

Bruno Fernando je debitovao u crno-bijelom dresu protiv Hapoela iz Tel Aviva, a na meču u Sofiji publici se predstavio spektakularnim zakucavanjem. Njegovi prvi poeni za Partizan bili su snažno zakucavanje, baš onakvo kakvo su najviči željeli od centra kojeg su čekali tokom čitavog ljeta. Pogledajte potez Bruna Fernanda:

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela

Kakvu karijeru ima Bruno Fernando?

Reprezentativac Angole Bruno Fernando rođen je u Luandi, ali se već u djetinjstvu preselio u SAD i tamo je počela njegova košarkaška karijera. Pohađao je dvije srednje škole na Floridi, zatim i koledž Merilend, a na NBA draftu 2019. godine izabran je kao 34. pik - od strane Filadelfije. Za taj tim nije zaigrao jer je trejdovan u Atlantu, a nastupao je još i za Boston, Hjuston, ponovo Atlantu i na kraju Toronto.

Odigrao je 220 mečeva u NBA ligi uz prosjek od četiri poena i 3,2 skoka, a u dresu Atlante nastupio je i na šest utakmica plej-ofa. Ugovor sa Real Madridom potpisao je u januaru 2025. godine, a nekoliko mjeseci kasnije predvodio je svoju reprezentaciju do zlatne medalje na Afričkom prvenstvu. Ipak, u Madridu se nije snašao - tokom 17 mečeva raspoređenih u dvije sezone prosječno je igrao tek 13 minuta, uz 4,8 poena i 3,1 skoka po meču.