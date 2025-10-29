Hapoel - Partizan, UŽIVO: Crno-bijeli na jednocifrenom zaostatku!

20 : 49 89:80 za Hapoel, Partizan na minus 9! Uslijedila je serija Partizana od 9:2, što je bilo dovoljno da crno-bijeli priđu na minus devet.

20 : 43 35' Katastrofa crno-bijelih! Serija u posljednjoj dionici je 13:6, Željko Obradović je zatražio minut odmora.

20 : 38 32' Prvi poeni za Partizan! 77:65 za Hapoel. Partizan je uspio da dođe do novih poena, prvih u ovoj četvrtini, ali uzalud! Hapoel je uzvratio istom mjerom.

20 : 35 32' Tajm-aut Obradovića na "minus 12" Morao je Obradović da zatraži tajm-aut poslije trojke Kolina Malkolma kojom je Hapoel otišao na 75:63

20 : 30 Kraj treće četvrtine, 70:63 za Hapoel Partizan nema mali zaostatak pred odlučujuću četvrtinu.

20 : 30 30' Partizan u problemu! 70:63 za Hapoel. Sudije gledaju snimak da li je faul Tajrika nad Džonsom bio napravljen prije isteka napada, na kraju su ustanovili da jeste, pa je bel Hapoela završio na liniji penala i pogodio oba puta.

20 : 25 29' Sterling Braun za tri! 65:61 za Hapoel. Bran je pogodio trojku i tako odgovorio na prethodnu trojku Venrajta.

20 : 24 28' Lakić na terenu 62:58 za Hapoel. Vašington je izašao, a Lakić ušao, a onda je na teren ušao i Bruno Fernando za Partizan.

20 : 23 28' Crno-bijeli ne mogu da pronađu ritam 62:55 za Hapoel. Partizan je stigao do brzih poena, ali je onda protraćio naredni napad.. Potom je to ponovo uradio, a Hapoel je tako vezao seriju do 4:0

20 : 23 26' Obradović zatražio minut odmora 58:53 za Hapoel. Venrajt je ubacio dvije brze trojke, a dobar ritam Hapoela, trener Partizana je prekinuo minutom odmora.

20 : 18 26' Domaćin u problemu 55:53 za Hapoel. Elajdža Brajant zaradio je treću ličnu grešku, što bi mogao da bude problem za Hapoel.

20 : 16 24' Bonga na terenu 52:49 za Hapoel. Bonga je ponovo na terenu, Partizan daje poene sa linije penala, a Hapoel iz igre, pa se tako pravi razlika.

20 : 11 22' Koš za koš Tehnička za Brajanta. Ovo je druga tehnička za Hapoel, a Elajdža ju je dobio zbog flopinga. Partizan je izjednačio, sad je 48:48.

20 : 11 21' Vašington - Tajrik! 44:43, Partizan ponovo vodi! Kao nekad Kalik i Tajrik, sada je Vašington preuzeo ulogu, pronašao Tajrika ispod koša i dodao centru za novo, snažno zakucavanje.

20 : 01 Statistika Hapoel: Motli 2, Džons, Blekni 9, Brajant 9, Palatin, Enis, Mekalom 9, Odias, Micić 8, Vanrajt, Oturu 4, Ginat 2. Partizan: Murinen, Vašington 13, Osetkovski 8, Bošnjaković, Marinković 1, Pokuševski, Braun 7, Bonga 2, Lakić, Parker 2, Fernando 4, Tajrik 5.

19 : 52 Poluvrijeme, Hapoel vodi 43:42 Hapoel je poenima Oturua u samom finišu druge četvrtine prešao u vođstvo.

19 : 51 20' Tajrik pogađa pod faulom! Tajrik je pod faulom pogodio, Bruno Fernando je ušao na Parket pa rcno-bijeli igraju sa dva centra u nastavku. Partizan vodi 42:41, Tajrik je promašio sa penala.

19 : 47 18' Novi poeni za Hapoel 39:35 za Hapoel. Blejkni je vezao dvije trojke, a onda i dobru igru u odbrani i sad je Hapoel u seriji od 10:0! Veliki, veliki problem za Partizan.

19 : 42 17' Micić na liniji penala 33:33 ponovo je neriješeno. Motli je pogodio ispod koša, a onda je Micić bio precizan na liniji penala što je bilo dovoljno da Hapoel izjednači. Željko Obradović je zatražio tajm-aut.

19 : 38 15' Bruno izlazi, Osetkovski se vraća 33:29 za Partizan. Partizan je u dobrom ritmu, poslije trojke Brauna pogodio je ponovo Vašington, a onda je Bruno napustio teren, a Osetkovski ušao. Novi centar Partizana imao je dobru rolu u Sofiji, zasad.

19 : 32 13' Partizan vodi! Partizan je novom trojkom Vašingtona poveo na ovom meču, sad je to serija od 8:0 za crno-bijele, a rezultat je 30:27 za Partizan.

19 : 32 13' Vašingtooon za tri! 27:27 je u Sofiji! Vašington je ubacio trojku, a pre njega Bruno Fernando zakucao, pa je serija od 5:0 naterala Dimitrisa Itudisa da pozove minut odmora. Partizan ima vatrenu podršku sa tribina, kao da igra na domaćem terenu.

19 : 24 Kraj prve četvrtine - 25:19 Sve se promijenilo za minut! Partizan je propustio šanse, Mekalom postigao trojku, a onda Hapoel došao do novih poena i na mali odmor otišao sa šest poena prednosti.

19 : 19 9' Bruno Fernando ušao na teren 19:18 za Hapoel. Osetkovski je imao udjela u smanjivanje zaostatka Partizana, a sad je novi centar na terenu za crno-bijele. Igra zajedno sa Tajrikom.

19 : 15 7' Koš prednosti za Hapoel Na TV tajm-aut se otišlo sa prednošću domaćina 14:12, nakon što je Osetkovski prekinuo mini seriju Hapoela

19 : 08 4' Hapoel i dalje vodi 6:5 za Hapoel. Malkom je dobio tehničku zbog flopinga, a pre toga je Braun poentirao, a onda Brajant došao do poena i vratio vođstvo Hapoelu

19 : 05 2' Micić uzvraća 4:3 za Hapoel. Vasa Micić vratio je poenima na drugoj strani i domaćin ponovo vodi.

19 : 05 2' Partizan vodi 3:2 za Partizan. Osetkovski je pogodio trojku za crno-bijele!

19 : 04 Starteri Partizan: Osetkovski, Bonga, Parker, Braun, Marinković Hapoel: Mekalom, Oturu, Brajant, Vanrajt, Micić

17 : 34 Partizan bez Karlika i Miltona, ali sa Parkerom Partizan šalje i dobre vijesti - Džabari Parker će igrati u susretu sa Hapoelom. "Šejk ne putuje, ide to svojim tokom. Nećemo da forsiramo ništa, ima ogromnu želju da se vrati što prije. Što se tiče Džabarija Parkera on ima problem sa prstom, on želi da igra i igraće. Što se tiče Pokuševskog on je dobio udarac u glavu, juče je trenirao sve je normalno", kaže trener Partizana Željko Obradović.

17 : 34 Marinković: Moramo da odgovorimo na pritisak "Nova su ekipa, ali vrlo dobar tim u Evroligi. S razlogom su tu, lider tabele koji ima sjajan roster. Biće sigurno teško igrati tamo, nadam se da ćemo pokazati mnogo bolju partiju neko u meču protiv Pariza. Sigurno su gledali meč protiv Pariza, znaju da nam je pozicija pleja hendikep i da moraju da igraju malo jače na tim pozicijama. Radiće ono što i Pariz, a na nama je da ne ponavljamo greške iz tog meča. Nadam se da smo shvatili neke stvari i da ćemo bolje reagovati na pritisak koji će imati prije svega Vašington, a onda i Sterling", rekao je kapiten Partizana Vanja Marinković.

17 : 31 Obradović: Daćemo sve od sebe! "Lider Evrolige u ovom trenutku, možda najvažnije što igraju sa jasnim idejama, sa kvalitetom individualnim i timskim. Daju veliki broj poena, apsolutno u svakom trenutku znaju koga napadaju, gde napadaju i to su stvari na koje smo obratili pažnju na trenizima. Teška utakmica, ali daćemo sve od sebe", rekao je Obradović. Izvor: MN PRESS

17 : 30 Tabela Evrolige



