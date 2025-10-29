"Željko i Ibon Navaro se ne razlikuju mnogo": Osetkovski Špancima pričao i o Karteru i bolnici

Dilan Osetkovski je detaljno pričao o dolasku u Partizan, radu sa Željkom Obradovićem i Tajsonu Karteru koji je u bolnici zbog zdravstvenih problema.

Dilan Osetkovski (29) zamijenio je sunce i plažu u Malagi za Beograd i igranje za Partizan. Naredni korak, Evroliga, borba za trofeje, sve to su stvari koje su uticale da dođe u Beograd, ali nisu jedine. Detaljno je pričao o svemu tome, kako o Željku Obradoviću i Ibonu Navaru, tako i o hospitalizovanom košarkašu Crvene zvezde Tajsonu Karteru.

"Sve je super zaista, mnogo se razlikuje od Malage, ali za sada je stvarno super. Igra ekipe je dobra, saigrači su sjajni, svlačionica ima sjajnu atmosferu. Vjerujem da je ovo potpuno drugačije iskustvo od onoga iz Malage, ali ovaj prvi period je zaista dobar", rekao je Osetkovski u intervjuu za portal iz Malage "La opinion".

Zadovoljan je izborom kluba i odlukom da potpiše za crno-bijele.

"Mislim da sam napravio dobar potez za sebe i za moju karijeru. Novo mjesto, novo iskustvo, zadovoljan sam. Ne bih rekao da je prioritet bila Evroliga. Za mene je najvažnije zdravlje i da se dobro osjećam, to mi je prvo. Vjerujem da je to mnogo važnije od igranja u Evroligi ili FIBA Ligi šampiona. Naravno da je Evroliga najjače evropsko takmičenje i razumljivo je da je cilj mnogih igrača."

"Možemo na F4 Evrolige"

Osetkovski je ubijeđen da Partizan ima sve što je potrebno da se nađe na fajnal-foru Evrolige.

"Lično, vjerujem da možemo na fajnal-for Evrolige. Imamo talenat, dobru grupu igrača, možemo. Potrebno je da se sklope mnoge kockice, da igramo kao ekipa i možemo u tome da uspijemo. Ima mnogo posla pred nama, ali možemo daleko. Uživam ovdje. Atmosfera je posebna, posebno kada meč počinje, taj ambijent koji se napravi na tribinama u tim prvim minutima je nestvaran. Vidjeti navijače na tribinama, čuti, osjetiti tu strast i emocije, to ne može da se objasni riječima."

"Željko i Navaro se ne razlikuju mnogo"

Jedno od pitanja za Dilana bilo je i da li primjećuje razliku između Željka Obradovića i svog doskorašnjeg trenera Ibona Navara.

"Iskreno, ne. Mislim da su slični i po karakteru. Obojica su veoma zahtjevni treneri i imaju svoje zahtjeve, ali ne bih rekao da se mnogo razlikuju. Čak šta više, rekao bih da su dosta slični u mnogo aspekata", pojašnjava Dilan.

Pitali su ga i šta mu to nedostaje iz Malage.

"Šta mi nedostaje? Ako je potrebno da izaberem jednu stvar, onda su to moji saigrači. Bio sam uz te momke tri godine. Igrali smo zajedno tri sezone i za mene su postali oni braća, više nego saigrači. Definitivno mi oni najviše nedostaju. Naravno da i dalje pratim Unikahu i rezultate. Gledam mečeve kada god mogu, čujem se sa njima takođe."

"Čujem se sa Karterom, nisam išao u bolnicu"

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter nalazi se u bolnici zbog trombolije oba plućna krila. Njih dvojica bili su saigrači u Unikahi.

"Pričao sam sa Karterom, nisam išao u bolnicu jer to nije lako, ali smo u kontaktu. Treniramo u istoj dvorani, bili smo na večeri zajedno nekoliko puta, prije njegovih zdravstvenih problema. Beograd nije toliko veliki grad, tako da smo se često viđali", zaključio je Osetkovski.

