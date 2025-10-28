Drugo saopštenje Partizana u jednom danu: "Oglašavamo se povodom netačnih i zlonamjernih informacija"

Partizan se oglasio zbog tuče na tribinama na meču crno-bijelih i Pariza, a posebno zbog glasina da su transparenti uneseni zahvaljujući čelnicima kluba.

Partizan se oglasio drugu put u jednom danu o tuči na tribinama tokom meča crno-bijelih i Pariza. Tim iz Beograda u srijedu bije bitku u Sofiji protiv Hapoela, a prije toga klub je izdao saopštenje kako bi razjasnio prethodne događaje. Istog dana, a prije ovog saopštenja tim iz Humske naveo je da je utvrđen identitet vinovnika fizičkog incidenta na nedavno održanom evroligaškom meču.

Saopštenje crno-bijelih koje je objavljeno na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti i bez izmjena:

"Povodom netačnih i zlonamjernih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na navodno unošenje transparenata u Beogradsku arenu uz pomoć čelnika kluba, KK Partizan želi da istakne sjledeće:

Prije svega, sporni snimci nisu nastali na utakmici između Partizana i Pariza, već uoči meča između Partizana i čačanskog Borca, na kojem nije bilo nikakvih transparenata.

Snimci su zabilježeni na samom ulazu, gdje je pomenutom navijaču uredno očitana karta. Nakon njegovog odbijanja da se podvrgne dodatnom pretresu i usljed neprimjerenog ponašanja, zatraženo je prisustvo predstavnika kluba. U tom trenutku su se na licu mjesta pojavili direktor kluba i direktor marketinga, koji su u prisustvu više ljudi i pripadnika policije pokušali da objasne da svi posjetioci, bez izuzetka, moraju da prođu kompletnu bezbjednosnu proceduru.

Kako bi se izbjegla eskalacija, navijač je sklonjen liftom na sljedeći sprat, gdje je u prisustvu komesara za bezbednost obavljen razgovor i jasno mu je stavljeno do znanja da bez pretresa ne može ući u dvoranu. Nakon sprovedenog pretresa, u prisustvu licenciranog obezbjeđenja, pripadnika bezbednosnih službi i pripadnika MUP, posjetilac je uz validnu ulaznicu pušten na tribine. Na pomenutom meču nije bilo transparenata sa fotografija koje su kasnije plasirane u javnost. Vrijeme zabilježeno na sigurnosnim kamerama dodatno potvrđuje da se radi o utakmici protiv Borca.

KK Partizan još jednom apeluje na sve navijače i medije da se uzdrže od širenja dezinformacija i laži, i da se fokus vrati na sport. Klub jasno ističe da je protiv svake vrste vrijeđanja i da politici nije mjesto u Areni. Pozivamo sve aktere da doprinesu smirivanju situacije, a ne podgrijavanju tenzija", navodi se.

