Oglasio se KK Partizan: Utvrđeno ko se tukao na utakmici u "Areni"

Povodom tuče na tribinama na meču Partizana i Pariza oglasili su se crno-bijeli.

KK Partizan oglasio se jutros povodom tuče između njegovih navijača koja se dogodila na tribinama "Beogradske arene" u petak na meču protiv Parizan.

Saopštenje crno-bijelih koje je objavljeno na društvenim mrežama prenosimo u celosti:

"KK Partizan Mozzart Bet je u saradnji sa nadležnim organima utvrdio identitet šest vinovnika fizičkog incidenta na utakmici koju su crno-bijeli odigrali protiv Pariza".

"Niko od lica nije vlasnik sezonske ulaznice, ali će od strane redarske službe istima biti zabranjen ulazak u dvoranu. Takođe, u skladu sa zakonom su podnesene i prijave protiv identifikovanih lica", navodi se u kratkom saopštenju Partizana povodom ovog incidenta.

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz

Dan ranije KK Partizan oglasio se i saopštenjem povodom aktuelne situacije u klubu i eventualnog dolaska pojačanja.