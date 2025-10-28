Partizan već registrovao Brunu Fernanda: Nema čekanja, mora odmah da pomogne Žocu

Ekspresno je Partizan riješio papirologiju i Bruno Fernando je registrovan za meč protiv Hapoela u Sofiji (srijeda, 19.00).

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Centar iz Angole Bruno Fernando prošao je ljekarske preglede i zvanično je postao košarkaš Partizana, a uz to stiže još dobrih vijesti za Željka Obradovića. Bruno Fernando će putovati na gostovanje u Sofiju protiv Hapoela iz Tel Aviva, što znači da je već registrovan za Evroligu.

Dobio je "ispisnicu" Košarkaškog saveza Španije i ne postoji nikakva prepreka da zaigra za Partizan, prenosi "Mozzart Sport" i dodaje da je sada odluka na Željku Obradoviću koliko će koristiti novog centra na gostovanju šampionu Evrokupa.

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bruno Fernando je u takmičarskoj formi, igrao je ove sezone već za Real Madrid u kome se nije snašao u sistemu trenera Serđa Skariola, a s obzirom na to da je Partizanu hitno bila potrebna nova "petica" - postignut je dogovor da košarkaš iz Angole dođe u Beograd za određeno obeštećenje.

"Real Madrid i Bruno Fernando su dogovorili da okončaju saradnju. Real želi da se igraču zahvali na posvećenosti tokom igranja u našim bojama. Za tog mandata osvojio je jednu titulu u prvenstvu. Naš klub njemu i njegovoj porodici želi sve najljepše u novoj fazi njegovog života", navodi se u saopštenju "kraljevskog kluba" koji je očekivao više od Brune Fernanda kada ga je dovodio ovog ljeta iz NBA lige.

Ko još dolazi u Partizan?

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama Partizan je na korak od dogovora sa Nikom Kalatesom, ali to neće biti kraj pojačanjima. Ideja je da Partizan dovede još jednog beka koji će pomoći ekipi posle povreda Karlika Džounsa i Šejka Miltona, međutim to ime se za sada drži u tajnosti.