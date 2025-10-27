Bruno Fernando tek stigao u Partizan i odmah poslao poruku: "Jedva čekam da osjetim atmosferu navijača"

Partizan je na centarskoj liniji doveo pojačanje, a Bruno Fernando je po dolasku u Beograd iznio prve utiske.

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je od početka doživio nekoliko problema, svakako najbolniji ostaje gubitak Karlika Džounsa na nešto duži period. Ipak, u tabor crno-bijelih stigao je novi igrač, doduše na poziciji centra, ali to je, između ostalog, bilo ono što je Partizan tražio. Odmah po dolasku u Beograd Bruno Fernando govorio je o novom klubu, poznatim saigračima i ambicijama.

Tajrik Džouns imaće zamjenu na poziciji "pet", pa će centar crno-bijelih u budućem periodu biti rasterećeniji. Bruno Fernando je već je upoznat sa situacijom u klubu, pa je po slijetanju u Beograd rekao: "Veoma sam uzbuđen što sam došao. Čuo sam mnogo sjajnih stvari o klubu, gradu, navijačima, atmosferi i svemu što dolazi uz to. Veoma sam srećan što sam dio toga i spreman sam da počnem da radim, da se uklopim u tim", rekao je Fernando za "partplus".

Sezonu je započeo u Real Madridu, a nastaviće je u Beogradu. "Adaptacija je sada postala normalna stvar, slično je kao kad dođe do trejda tokom sezone. Navikli smo na to, mi smo profesionalci i naš posao je da se odmah prilagodimo i krenemo da igramo."

Bruno Fernando je nekada sarađivao sa Sterlingom Braunom i Džabarijem Parkerom. "Znam neke momke iz tima prilično dobro. Tokom karijere sam upoznao nekoliko njih. Bio sam u istom timu sa Sterlingom, pa sa Džabarijem u dva navrata, poznajem i Šejka i Karlika. Dobro je što ima poznatih lica, to pomaže. Vidio sam i kako su igrali tokom godina i kako su se uigravali, tako da se radujem što ću biti dio toga."

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Doskora je bio igrač Real Madrida, ali u španskom velikanu nije bilo mnogo mjesta za Angolca. Zbog toga je odlučio da mirnu luku pronađe u Beogradu i baš u Partizanu. "Za mene je najvažnije da ponovo pronađem radost u igri, da uživam u košarci. Mislim da su ovaj klub i ovaj grad prava prilika za to."

I nije samo prilika na terenu važna, Angolac je mislio i na navijače. "Mislim da će mi ova atmosfera i navijači mnogo pomoći da se uklopim i da se vratim na nivo na kom znam da mogu da igram", rekao je.

"Igrač sam koji voli da pomogne timu da pobeđuje na bilo koji mogući način. U odbrani, u zaštiti reketa ili u napadu, kad dobijem šansu da napravim razliku. Igraću onako kako trener bude vidio moju ulogu na terenu. Sa atmosferom koju imamo ovdje, mnogo energije će doći do nas i to je prirodna stvar. Igranje pred navijačima budi energiju u nama, tu vatru koja se tu nalazi. Jedva čekam da to osjetim na terenu i jako sam uzbuđen što sam ovdje."

"Igrao sam i sa Bogdanom u Atlanti"

Kad je u pitanju mandat u, sad već, bivšem klubu, novi igrač Partizana je rekao: "Real je sjajan klub, velika organizacija. Možda i najbolji u Evropi. Zahvalan sam im na svemu, mnogo mi znači, bilo je to divno iskustvo. Postoje zahtjevi koji idu uz to, zahtjev da se pobjeđuje u svemu u čemu učestvuješ i to je isto ono čemu se i ovdje teži. NBA nije potpuno drugačiji svijet, to je i dalje košarka. Iste su ideje i ciljevi i poenta je šta pokušavaš da uradiš na terenu".

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

"Za šest godina koliko sam bio tamo, mnogo sam naučio, od drugih igrača, od drugih organizacija. Ne samo o košarci, već i o profesionalnom pristupu. Sve to mi sada koristi u Evropi. O Beogradu sam dosta čuo i ranije, igrao sam i sa Bogdanom u Atlanti i on je uvijek pričao o Srbiji i Beogradu. Bio sam ovdje ranije i sa reprezentacijom Angole, ali bio sam mlad tada, igrao sam kvalifikacije za Olimpijske igre. Takođe i prošle godine na pripremama. Čuo sam mnogo predivnih stvari. Košarka te vodi na mnogo različitih mjesta i zahvalni smo joj zbog toga“.

"Van terena sam uglavnom miran tip, dosta ozbiljan. Neki kažu i da sam lud. To sve zavisi od nivoa bliskosti koju imam sa ljudima. Mislim da bi moji najbliži prijatelji rekli da sam lud, ali bih rekao i da sam neko ko voli da bude kod kuće, pogotovo kad se vratim sa treninga. Volim da se opustim, da igram video igrice. Košarka, kuća i druženje sa prijateljima", zaključio je reprezentativac Angole.