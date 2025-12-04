logo
Modrić s klupe gledao mučenje "rosonera", pa ušao prekasno: Milan ispao iz Kupa već u osmini finala!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bolonja i Lacio boriće se za polufinale Kopa Italija.

Luka Modrić Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Jedan od najzanimljivijih mečeva osmine finala italijanskog Kupa (Kopa Italija) odigran je na stadionu "Olimpiko", gdje je Lacio porazio Milan minimalnim rezultatom 1:0 i tako eliminisao "rosonere" iz takmičenja u vrlo ranoj fazi.

Trenutak odluke desio se u 80. minutu, kada je Matija Zakanji odlično reagovao nakon kornera Nunja Tavareša i glavom zatresao mrežu Majka Menjona.

Tek tada je Maks Alegri u igru ubacio najjače adute, Luku Modrića i Kristijana Pulišića, ali desetak minuta bilo je premalo vremena da urade nešto više i vrate svoj tim u meč. Lacio je bio konkretniji i sasvim zasluženo prošao dalje.

Ranije danas Bolonja je nakon preokreta savladala Parmu i izborila plasman među osam najboljih u kup takmičenju, gdje će igrati upravo protiv Lacija.

Bila je ovo slatka osveta "nebeskoplavih", koji su prije samo nekoliko dana identičnim rezultatom poraženi od Milana u prvenstvu. Tada je jedini gol na "Meaci" postigao Rafael Leao.

Preostala dva učesnika četvrtfinala biće poznata do kraja januara. Inter čeka pobjednika duela Roma - Torino (13. januar), dok će Napoli igrati protiv boljeg iz meča Fiorentina - Komo (27. januar). Četvrtfinalni susreti na programu su u februaru.

KUP ITALIJE - ČETVRTFINALE:

  • Bolonja - Lacio
  • Atalanta - Juventus
  • Inter - Roma/Torino
  • Napoli - Fiorentina/Komo

