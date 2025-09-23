logo
Milan rutinski do osmine finala Kopa Italije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Milana nisu imali većih problema da osiguraju plasman u osminu finala italijanskog Kupa.

Milan u osminu finala Kopa Italije Izvor: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

"Rosoneri" su ponovo među 16 najboljih timova najmasovnijeg takmičenja Italije.

U kombinovanom sastavu bez Luke Modrića i Kristijana Pulišića, ali sa reprezentativcem Srbije Strahinjom Pavlovićem u startnih 11, savladali su Leće rezultatom 2:0 (1:0).

Golove su po prvi put u dresu Milana postigli Santijago Tomas Himenez u prvom i Kristofer Nkunku na otvaranju drugog poluvremena, da bi "rezervista" Pulišić, koji je u međuvremenu ušao u igru, stavio tačku pogotkom u 64. minutu.

Posao izabranicima Maksa Alegrija, koji je u utorak odrađivao suspenziju u prošlosezonskom finalu dok je vodio Juventus, posao je bio dodatno olakšan jer je već u 18. minutu direktan crveni karton zaradio Džamil Sibert nakon oštrog prekršaja.

Ranije tokom dana su plasman u osminu finala izborili i fudbaleri Udinezea pobjedom nad Palermom (2:1), kao i Kaljari ubjedljivim trijumfom nad Frozineoneom (4:1).

Zasad su poznata tri para osmine finala u kojem će igrati Milan i Lacio, Juventus i Udineze, odnosno Napoli i Kaljari, a za srijedu su zakazani mečevi u okviru osmine finala.

Sastaće se:

Parma - Specija
Verona - Venecija
Komo - Sassuolo
Đenova - Empoli
Torino - Piza

(MONDO)

Tagovi

Milan Leće Kopa Italija fudbal

