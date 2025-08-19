logo
Hrvatski golman je "fudbalsko čudo" u Italiji: Dobio ocjenu 9,8 poslije samo 20 dana u klubu

Hrvatski golman je "fudbalsko čudo" u Italiji: Dobio ocjenu 9,8 poslije samo 20 dana u klubu

Autor Dragan Šutvić
0

Golman Adrian Šemper iz Hrvatske upisao nevjerovatne odbrane na meču Kupa Italije.

Hrvatski golman odbranio četiri penala u Kupu Italije Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prva runda u novoj sezoni italijanskog kupa donijela je veoma neobičan meč između Ćezene i Pize, a junak pobjede gostujućeg tima je je hrvatski čuvar mreže. Golman Adrian Šemper (27), nekadašnji član Dinama iz Zagreba, opisan je kao "fudbalsko čudo" u italijanskim medijima nakon impresivne predstave u penal-seriji.

Platforma "Sofascore" dodijelila mu je ocjenu 9,8 što je impresivno dostignuće za golmana, a bazira se na čak četiri odbranjena penala. Šemper je zaustavljao udarce u prvoj, trećoj, četvrtoj i petoj seriji, a savladao ga je jedino albanski fudbaler Kristijan Špendi koji je pucao u drugoj seriji. Sa druge strane, fudbaler Pize pogodili su u prvoj i petoj seriji, što je bilo dovoljno za prolaz u narednu rundu.

Prije penala Šemper je morao da se suoči sa čak 16 udaraca Ćezene, ali većina njih nije išla u okvir gola pa on nije imao mnogo posla dok je trajala utakmica. Rukavice je zagrijao u nastavku, kada se šutiralo sa 11 metara, a on iskoristio priliku da postane heroj svog tima i obezbijedi prolaz.

Meč u Kupu Italije zauvijek će pamtiti navijači Pise, ali i sam Adrian Šemper kojem je ovo bio debitantski nastup u novom klubu! Hrvatski golman je prije samo dvadesetak dana stigao u novi tim i već se njegov dolazak ispostavio kao pun pogodak. Podsjećamo, Šemper je ponikao u Dinamu iz Zagreba gdje nije dobio pravu šansu, branio je na pozajmici u Lokomotivi, a zatim i u italijanskim klubovima - Kjevo, Đenova, Komo i Piza. Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske.

