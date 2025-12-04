logo
"Ne vježbam šutiranje penala, samo kako da ih branim"! Ovako je Vanja postao heroj Napulja!

"Ne vježbam šutiranje penala, samo kako da ih branim"! Ovako je Vanja postao heroj Napulja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Golman Napolija Vanja Milinković- Savić postigao fantastičan gol u penal-seriji Kupa Italije protiv Kaljarija.

Vanja milinković Savić gol iz penala za Napoli Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Napolija obezbijedili su plasman u četvrtfinale Kupa Italije nakon naporne serija penala - u pobjedi nad Kaljarijem oba tima izvela su po 10 udaraca sa bijele tačke prije nego što je odlučen ishod. Junak je bio srpski golman Vanja Milinković-Savić koji je u sedmoj seriji bio precizan, a u desetoj zaustavio udarac rivala i odveo svoj tim u narednu rundu.

Posebnu pažnju ljubitelja fudbala u Evropi privukao je način na koji je Vanja zatresao mrežu Kaljarija. Iako je na njegovim leđima bio ogroman teret kada je u sedmoj seriji uzeo loptu, srpski golman nije imao nikakvih problema da pogodi metu - uzeo je zalet i raspalio najjače što može!

Izuzetno snažan udarac bio je neuhvatljiv za golmana Kaljarija, koji nije mogao ni da pretpostavi da će srpski golman ovako dobro izvesti penal. Snažan udarac Vanje Milinković-Savića nije nikakva novost za one koji detaljnije prate njegovu karijeru. Poznato je da čuvar mreže tima iz Napulja obožava da isprobava udarac sa distance, a prethodnih godina viđali smo i kako izvodi slobodne udarce u Italiji. Ovako je šutnuo penal:

Poslije utakmice Milinković-Savić je otkrio da ne vježba šutiranje penala, već samo kako da ih odbrani.

"Nikada nisam doživio deset serija penala, ali najvažnije je da smo prošli. ja kao izvođač penala? Važno je da je lopta ušla, nije važno kako ih šutira. A svakako ih šutiram bolje od Buonđorna", potkačio je Vanja svog saigrača koji je pogodio posljednji penal za pobjedu.

"Ne vježbam šutiranje penala, samo kako da ih branim. imamo dobre šutere tako da nema ni potrebe", dodao je on.

Već se zna da će u četvrtfinalu Kupa Italije igrati Juventus i Atalanta, Inter će za protvnika imati boljeg iz meča Rome i Torina, dok će Napoli igrati protiv uspešnijeg tima u okršaju Fiorentine i Koma. Poslednji par u četvrtfinalu činiće pobednici mečeva Bolonja - Parma i Lacio - Milan. Te dve utakmice igraju se u četvrtak uveče.

