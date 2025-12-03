Vanja heroj Napulja! Milinković-Savić zabio sa bijele tačke pa odbranio penal za plasman u četvrtfinale!

Napolitanci ispustili pobjedu u regularnih 90 minuta, ali je plasman u četvrtfinale Kopa Italije donio Vanja Milinković-Savić.

Izvor: Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Nakon Juventusa i Atalante plasman u četvrtfinale Kopa Italije izborio je i Napoli, ali uz dosta muke i sreće. O putniku među osam najboljih odlučivali su penali (9:8), pošto je nakon 90 minuta na semaforu stajalo 1:1.

Nije moralo da bude tako jer je Napoli imao vođstvo nakon pogotka Lorenca Luke, ali i nekoliko dobrih prilika da riješi meč na svom stadionu Dijego Armando Maradona.

Nakon što to nisu učinili ekipa Kaljarija uspjela je da se vrati u život pogotkom Sebastijana Espozita, a onda i da sačuva svoju mrežu i tako stigne do dramatične penal-serije.

Čak deset serija šutirali su fudbaleri Napolija i Kaljarija, a jedanaesterac je šutirao i srpski golman Vanja Milinković-Savić, i to u trenucima kada je promašaj značio i oproštaj od naredne faze Kopa Italije.

Prethodno je fudbaler Kaljarija Matija Feliči u četvrtoj seriji pogodio prečku, ali to nije iskoristio David Neres u narednoj, odnosno njegov udarac za pobjedu odbranio je Elia Kaprile.

Nakon što je sve krenulo od „nule“ ovog puta uz pritisak da promađaj znači i eliminaciju redali su se pogoci sve do desete serije u kojoj je Vanja Milinković-Savić postoa heroj Napulja.

Srpski reprezentativac odbranio je jedanaesterac Zita Luvumba i donio svom timu novu priliku da okonča ovu dramu.

Odgovornost je preuzeo defanzivac Alesandro Buonđorno i svojim prvim golom u sezoni, ukupno petim u karijeri, donio pobjedu Napoliju i prolaz u četvrtfinale.