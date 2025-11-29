logo
Milan je opet lider Serije A: Drama u nadoknadi derbija protiv Lacija, glavna uloga Strahinja Pavlović (VIDEO)

Fudbaleri Milana savladali su Lacio u jednom od derbija 13. kola i vratili se na prvo mjesto na tabeli Serije A.

Milan Lacio Serija A 13. kolo Izvor: Tiziano Ballabio / Alamy / Profimedia

Milan nije propustio priliku da se pobjedom nad Lacijom vrati na lidersku poziciju na tabeli Serije A, makar na 24 sata s obzirom da se u nedjelju uveče u derbiju sastaju drugoplasirana Roma i trećeplasirani Napoli (20.45).

MILAN - LACIO 1:0 (0:0)

Prvi dio je u potpunosti pripao gostima iz Rima i samo zahvaljujući golmanu Majku Menjanu, Milan nije bio u zaostatku nakon prvih 45 minuta.

Golman "rosonera" je najprije već u drugom minutu skinuo stopostotnu šansu Mariju Gilu, a onda i u 30. minutu fantastično reagovao nakon solo prodora kapitena Lacija Matije Zakanjija.

Izabranici Maksimilijana Alegrija su jedinu priliku za gol propustili prije samog odlaska na odmor u poluvremenu kada je Jusuf Fofana uhvatio volej i šutirao pored stative gola gostiju iz Rima.

Već početkom drugog dijela, Milan je poveo poslije fantastične akcije iz "prve" - najveći posao napravio je Fikajo Tomori, koji je centrirao u peterac, a Rafael Leao rutinski pospremio loptu u mrežu - 1:0.

Portugalski napadač je u 63. minutu mogao i da postigne drugi pogodak i praktično riješi pitanje pobjednika, ali je odlično reagovao golman Lacija Ivan Provedel i sačuvao nadu rimske ekipe da mogu barem ostati neporaženi na "San Siru".

Strateg "nebesko-plavih" Mauricio Sari u posljednjih 20-ak minuta napravio je nekoliko izmjena i gotovo sve karte bacio u napad uvođenjem Tatija Kasteljanosa i Pedrija, ali odbrana na čelu sa Strahinjom Pavlovićem, uspjela je da sačuva prednost i stigne do osme pobjede u sezoni.

Ipak, u posljednjem, šestom minutu sudijske nadoknade uslijedila je prava drama. Lopta je pogodila u ruku Pavlovića, pa je nakon intervencije iz VAR sobe, arbitar Đuzepe Kolu otišao da sam pogleda, što je naljutilo Alegrija, koji je dobio direktan crveni karton zbog prigovora.

A onda je sudija procijenio da nema penala jer je Adam Marušić prethodno faulirao Pavlovića.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Milan Lacio Serija A

