Dušan Vlahović u suzama napustio teren: "Ozbiljno sam se povrijedio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović zbog povrede je morao da napusti igru na meču njegovog Juventusa i Kaljarija u okviru 13. kola italijanske Serije A.

Dušan Vlahović zbog povrede napustio igru Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Dušan Vlahović je povrijeđen!

Napadač Juvea je zaradio povredu butnog mišića upravo u trenutku kad su "bjankoneri" izjednačili rezultat protiv Kaljarija, da bi kasnije stigli do pobjede pogocima Kenana Jildiza (2:1). Srbin je pao na travu i odmah signalizirao klupi torinske ekipe da mora izaći iz igre.

Lučano Spaleti je već slao na zagrijavanje Luisa Opendu i Džonatana Dejvida, ali se na kraju u tom 31. minutu odlučio za kanadskog napadača. Dejvid je sredinom sedmice postigao pobjedonosni gol protiv Bode Glimta i sada će pokušati da nadogradi samopouzdanje na Vlahovićevoj poziciji.

Vlahović je djelovao vidno potreseno zbog činjenice da mora napustiti teren, a pojedini izvještaji italijanskih medija navode da je rekao Spaletiju: "Ozbiljno sam se povrijedio", pa u Juventusu sada strijepe da nije u pitanju teža povreda.

Njega je isti mišić mučio i sredinom ovog mjeseca i zbog toga se oporavljao od 15. do 21. novembra.

Od dolaska u Juventus prije skoro četiri godine probleme su mu stvarale velike probleme i zbog njih je do sada propustio 30 utakmica "Stare dame". Po svemu sudeći, ponovo će morati na pauzu.

Ipak, Spaleti ima veliki izbor opcija u vrhu napada, pa iako bi Vlahović nedostajao, ovo bi mogla biti šansa za igrače poput Dejvida i Opende da se nametnu.

Preostaje da Juventus obavi detaljne preglede i utvrdi težinu povrede srpskog napadača, kao i koliko bi mogao odsustvovati.

Juventus u narednom mjesecu očekuju ključni mečevi protiv Napolija (7. decembar), Bolonje (14. decembar) i Rome (20. decembar) - tri potencijalno presudne utakmice u vrhu Serije A.

(MONDO)

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Serija A povreda

