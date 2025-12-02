Kada nema Vlahovića, tu su autogol i penal! Košmarno veče tinejdžera za prolaz Juventusa u četvrtfinale!

Juventus prošao u četvrtfinale iskoristivši greške mladog Matea Palme iz Udinezea.

Izvor: Chris Ricco / Alamy / Profimedia

Ekipa Juventusa na prošlom prvenstvenom meču protiv Kaljarija ostala je bez Dušana Vlahovića, koji će po svemu sudeći na višemjesečnu pauzu.

Uprkos odsustvu srpskog reprezentativca „stara dama“ je u utorak uveče uspjela da savlada Udineze rezultatom 3:0 i tako izbori plasman u četvrtfinale Kupa Italije.

Do trijumfa je Juventus stigao uz malo sreće, odnosno zahvaljujući greškama Matea Palme.

Sedamnaestogodišnji defanzivac Udinezea, kao i na prethodna dva meča Kupa Italije, dobio je šansu od prvog minuta, ali se duel protiv Juventusa koji je trebao da bude i njegova najveća utakmica u seniorskoj karijeri pretvorio u košmarno veče koje će nažalost dugo pamtiti.

Palma je prvo postigao autogol uklizavši na centaršut Vestona Mekenija i tako prevario svog golmana.

Juventus je tako stigao do prednost koju je duplirao u drugom poluvremenu, ponovo zahvaljujući Mateu Palmi.

Ovog puta defanzivac Udinezea je skrivio jedanaesterac koji je u pogodak pretvorio Manuel Lokateli za pobjedu i plasman u četvrtfinale Kopa Italije.