logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada nema Vlahovića, tu su autogol i penal! Košmarno veče tinejdžera za prolaz Juventusa u četvrtfinale!

Kada nema Vlahovića, tu su autogol i penal! Košmarno veče tinejdžera za prolaz Juventusa u četvrtfinale!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Juventus prošao u četvrtfinale iskoristivši greške mladog Matea Palme iz Udinezea.

Juventus pobijedio Udineze i prošao u četvrtfinale Kupa Italije Izvor: Chris Ricco / Alamy / Profimedia

Ekipa Juventusa na prošlom prvenstvenom meču protiv Kaljarija ostala je bez Dušana Vlahovića, koji će po svemu sudeći na višemjesečnu pauzu.

Uprkos odsustvu srpskog reprezentativca „stara dama“ je u utorak uveče uspjela da savlada Udineze rezultatom 3:0 i tako izbori plasman u četvrtfinale Kupa Italije.

Do trijumfa je Juventus stigao uz malo sreće, odnosno zahvaljujući greškama Matea Palme.

Sedamnaestogodišnji defanzivac Udinezea, kao i na prethodna dva meča Kupa Italije, dobio je šansu od prvog minuta, ali se duel protiv Juventusa koji je trebao da bude i njegova najveća utakmica u seniorskoj karijeri pretvorio u košmarno veče koje će nažalost dugo pamtiti.

Palma je prvo postigao autogol uklizavši na centaršut Vestona Mekenija i tako prevario svog golmana.

Juventus je tako stigao do prednost koju je duplirao u drugom poluvremenu, ponovo zahvaljujući Mateu Palmi.

Ovog puta defanzivac Udinezea je skrivio jedanaesterac koji je u pogodak pretvorio Manuel Lokateli za pobjedu i plasman u četvrtfinale Kopa Italije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Juventus Kopa Italija Udineze

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC