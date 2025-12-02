Kada nema Vlahovića, tu su autogol i penal! Košmarno veče tinejdžera za prolaz Juventusa u četvrtfinale!

Juventus prošao u četvrtfinale iskoristivši greške mladog Matea Palme iz Udinezea.
Ekipa Juventusa na prošlom prvenstvenom meču protiv Kaljarija ostala je bez Dušana Vlahovića, koji će po svemu sudeći na višemjesečnu pauzu.
Uprkos odsustvu srpskog reprezentativca „stara dama“ je u utorak uveče uspjela da savlada Udineze rezultatom 3:0 i tako izbori plasman u četvrtfinale Kupa Italije.
Do trijumfa je Juventus stigao uz malo sreće, odnosno zahvaljujući greškama Matea Palme.
Sedamnaestogodišnji defanzivac Udinezea, kao i na prethodna dva meča Kupa Italije, dobio je šansu od prvog minuta, ali se duel protiv Juventusa koji je trebao da bude i njegova najveća utakmica u seniorskoj karijeri pretvorio u košmarno veče koje će nažalost dugo pamtiti.
Palma je prvo postigao autogol uklizavši na centaršut Vestona Mekenija i tako prevario svog golmana.
Juventus je tako stigao do prednost koju je duplirao u drugom poluvremenu, ponovo zahvaljujući Mateu Palmi.
Ovog puta defanzivac Udinezea je skrivio jedanaesterac koji je u pogodak pretvorio Manuel Lokateli za pobjedu i plasman u četvrtfinale Kopa Italije.