Šokantne informacije medija iz Italije: Vlahović bi van terena mogao biti pet mjeseci!

Autor Haris Krhalić
0

Nove informacije gore su od prvobitnih.

Vlahović bi mogao pet mjeseci biti van terena Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Jasno je kako Dušana Vlahovića nekoliko narednih mjeseci nećemo gledati na terenu, a informacije iz Italije postaju sve zabrinjavajuće. Nakon što je napadač Juventusa napustio teren tokom pobjede protiv Kaljarija, ljekarski pregledi potvrdili su ozbiljnu povredu lijevog aduktora.

Iz kluba poručuju da će biti potrebne “dodatne medicinske konsultacije kako bi se utvrdio odgovarajući tretman”, što znači da oporavak još nema jasnu vremensku prognozu. Vlahović će posjetiti specijalistu, a potom zajedno s medicinskim timom Juventusa odlučiti da li će ići na operaciju, što bi značajno produžilo povratak na teren.

Selektor Italije, Lučijano Spaleti, rekao je na današnjoj konferenciji za medije da će oporavak trajati najmanje dva do tri mjeseca. Ipak, prema navodima Sky Sport Italia, takva procjena mogla bi biti previše optimistična.

Različiti izvještaji saglasni su da je tri mjeseca minimalno vrijeme koje će Vlahović provesti van terena, dok Sky Sport upozorava da bi pauza mogla potrajati i do pet mjeseci, u zavisnosti od odluke o načinu liječenja.

Juventus tako ostaje bez jednog od ključnih igrača u osjetljivom dijelu sezone, a navijačima preostaje da čekaju nove procjene nakon dodatnih ljekarskih analiza.

Tagovi

Juventus Dušan Vlahović Serija A

