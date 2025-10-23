Centar Reala stiže u Partizan: Da li je Bruno Fernando rješenje za Obradovićeve probleme?

Bruno Fernando je na izlaznim vratima u Realu pošto ga Skariolo ne želi, a navodno bi mogao da pojača Partizan. Za njega je zainteresovan i Efes...

Izvor: MN PRESS

Da li je Partizan konačno pronašao centra i da li je to Bruno Fernando (27, 208cm)? Željko Obradović traži igrača na poziciji pet već neko vrijeme, neophodan je još neko na tom mjestu, a prema informacijama "Kurira" to je upravo igrač koji je na izlaznim vratima Real Madrida.

Prema njihovim navodima taj transfer je navodno već završen. Ipak, ne treba zaboraviti i da još nekoliko timova traži centra i da je to trenutno deficitarna pozicija na tržištu. Pojedini strani portali prenose da je za njega interesovanje pokazao Efes i da je navodno blizu turskog kluba.

Centra traže i Dubai i Makabi, tako da će biti velika borba za igrača na toj poziciji. Fernando bi uskoro trebalo da bude slobodan igrač pošto mu je saopšteno da Serđo Skariolo na njega ne računa.

Ko je Bruno Fernando?

Bruno Fernando protiv Šarlota Izvor: YouTube/Atlanta Hawks

Fernando je rođen u Luandi (Angola) 15. avgusta 1998. godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Sa 15 godina je otišao u Ameriku i tamo završio srednju školu i koledž i onda je 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Atlantu.

Igrao je još za Boston, Hjuston i Toronto, mada je više vremena provodio u filijalama Hoksa i Seltiksa. U Reptorsima je dobio otkaz u januaru ove godine i dvadesetak dana kasnije je potpisao za Real i sa klubom je osvojio titulu u ACB ligi.

Fernando je prošle godine u Evroligi imao prosjek od pet poena i tri skoka po meču na 12 odigranih utakmica, a ove je prosjek na pet odigranih mečeva 4,4 poena i 3,4 skoka po utakmici. U porazu od Crvene zvezde imao je učinak od samo tri poena.