KK Partizan podnio krivičnu prijavu!

KK Partizan objavio je da je podnio krivičnu prijavu protiv falsifikatora više od 100 sezonskih ulaznica. Na zvaničnom sajtu crno-bijelih objavljen je identitet i fotografija optuženog, uz apel navijačima da kupuju karte isključivo prilikom ovlašćenih kanala prodaje.

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u cijelosti:

"KK Partizan Mozzart Bet je nakon prikupljanja svih relevantnih informacija danas podnio krivičnu prijavu protiv P.S, čovjeka od ranije poznatog klubu po sitnim prevarama koje su navijači u prošlosti prijavljivali.

Ovog puta, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je P.S proizveo i prodao više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, KK Partizan Mozzart Bet je podnio novu krivičnu prijavu, uz sve priložene dokaze.

Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i Klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen.

Fotografija P.S, kao i fotografija falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta kupujemprodajem.com objavljuju se javno kako bi svi oštećeni navijači mogli da prepoznaju da li su bili žrtve prevare.

Istovremeno, Klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje KK Partizan Mozzart Bet, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave", navodi se na sajtu Partizana.

Šta je rekao Ostoja Mijailović?

O ovom problemu već je govorio prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović kome su navijači pogrdno skandirali.

"Nisu skandirali zbog visokih cijena karata. Prošle godine su neki ulazili sa falsifikovanim ili duplim kartama. Sada smo to ukinuli. Napravili smo sistem koji čita karte, nema više ulazaka sa falsifikatima. Ljudi su zakasnili jer su se neki gurali sa lažnim kartama i nisu hjteli da se sklone sa ulaza, ne zbog mene. Dao sam nalog da tolerancija bude nula - nije fer da neko plati kartu, a da mu mjesto bude zauzeto", rekao je dodao:

"Neću da dajem besplatne karte da mi neko ne skandira. Želim da Partizan nastavi da raste, da možemo da ponudimo nove ugovore Džabariju ili Tajriku. Svjestan sam da se pamte samo titule, ali neću da budem kao ovi iz fudbala koji ostave 60 miliona duga. Ne želim da se dodvoravam nikome", rekao je Mijailović.

