"Željko je kavaljer, ali ovo je neuspjeh": Vlade Đurović bez dlake na jeziku o rezultatima Partizana

Vlade Đurović je istakao da je dosadašnji mandat Željka Obradovića neuspješan jer je morao da napravi bolje rezultate u Evroligi.

Izvor: YouTube/Podkast AktuelA/Screenshot/MN Press

Srpski trener Vlade Đurović rekao je u podkastu "AktuelA" da cijeni i poštuje Željka Obradovića, ali da je njegov dosadašnji drugi mandat u Partizanu "neuspjeh". Prema riječima Đurovića, takav zaključak izvodi na osnovu toga što se u Evroligi nije napravio ozbiljan pomak i da je zbog ulaganja u crno-bijele očekivao da će učiniti više.

"Ja sam Željku Obradoviću bio kratko trener u juniorima Jugoslavije. Jedan gospodin, divan čovjek, kavaljer i pomaže mnogim ljudima u kafani, uvijek plaća sve cehove. Sviđa mi se jer voli kafanu, narodnjake, kao i ja. Čak i iste narodnjake volimo. Zna da napravi atmosferu, često pjevamo sa društvom. Mislim da bez obzira na to, a ljutili su se mnogi Partizanovci kada sam to rekao, vjerovatno i on - rekao sam da je neuspjeh ovo što je do sada bilo u Partizanu s obzirom na ulaganja, promjene igrača...", rekao je Đurović.

Izvor: MN PRESS

Upitan da li misli na Evropu ili ABA ligu, gdje ima dvije titule, rekao je da misli na obje stvari:

"Nije to... Deseto mjesto za Partizan u Evropi, to mora da bude bolje. Zar nema Partizan najbolju publiku? Uvijek je krcato, najvjerniji su u Evroligi i ja to kao Zvezdaš kažem, Delije se više drže fudbala. U Partizanu su batalili fudbal i košarka je zakletva, a Željko Obradović je tu ikona. On je najbolji trener Evrope i tu nema šta da se pametuje, vidite titule", dodao je Đurović.

"Ovo je objektivno neuspjeh. Znam da to nije prijatno kada kažem. Kada je nešto dobro, ja uvijek pohvalim. Koliko je Obradović ikona, evo kaži mi kad je 14 igrača novih došlo, a da trener ostane? To je bilo samo za Željka Obradovića. Obično odlaze treneri, a igrači ostaju. Svaka čast, zaslužio je. Ako nema rezultata ne možemo da kažemo da je dobro", naglasio je on.

Takođe, Vlade Đurović je rekao da je Partizanu neophodno da dovede centra i poručio je da je svakako ovogodišnja ekipa bolja od "ranijih", dodajući još jednom da je Željko Obradović napravio grešku sa Kevinom Panterom.

"Rekao sam već da Panter nikome nije donio sreću, a postao je ikona Partizana. Vidjećemo šta će biti sada sa Barselonom. Stalno ide na bolje, uzima velike pare, ali ne pravi rezultat. Ja takvog igrača ne bih trpio, provalio sam ga i ne bih, a Željko Obradović ga je volio i držao. Daje koš u nevrijeme, i onda dođe ona tuča i Partizan izgubi fajnal-for... Ne libim se da kažem da mi se neki igrač ne sviđa", zaključio je Đurović.

