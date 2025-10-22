logo
"Pokuševski nije zadovoljan u Partizanu": Šta se dešava sa velikim talentom?

"Pokuševski nije zadovoljan u Partizanu": Šta se dešava sa velikim talentom?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prema nezvaničnim informacijama Aleksej Pokuševski je očekivao da će imati veću ulogu i minutažu ove sezone u Partizanu.

Aleksej Pokuševski nezadovoljan u Partizanu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Aleksej Pokuševski je nezadovoljan u Partizanu, piše "Sport Klub". Prema nezvaničnim informacijama Pokuševskog brinu "minutaža i uloga" koju ima ove sezone kod Željka Obradovića, međutim nije istina da je razmišljao da zatraži raskid ugovora kako se ponegdje spekulisalo.

Navodno, opcija je bila odlazak Pokuševskog u Aris, međutim otkaz koji je jutros dobio Bogdan Karaičić - bivši pomoćnik u stručnom štabu Obradovića - to bi mogao da promijeni i da se potraži neka druga opcija.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Jedan od najtalentovanijih srpskih igrača stigao je u Partizan u ljeto 2024. godine poslije neuspješne epizode u NBA ligi i nadao se da će baš kod najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića uspjeti da se pomeri sa "mrtve tačke", ali za sada se to nije dogodilo.

Povremeno je Pokuševski znao da zablista, ali rijetko kada je igrao konstantno, dok je takođe i mijenjao pozicije. Ove sezone je u Evroligi igrao prosječno tek šest minuta i bilježi 1,5 poena i 0,5 skokova po meču.

Što se tiče ABA lige, tu je igrao nešto više. Za 19 minuta (tri utakmice) prosečno ima 8,3 poena, 2,7 skokova i 1,3 asistencije.

Podsjetimo, prethodno je Pokuševski igrao za Olimpijakos i kao 17. pik na draftu otišao u je u Oklahomu gdje je zapravo imao solidnu ulogu sve do povrede. Nakon toga je Oklahoma znatno ojačala i dovela talentovanije igrače od njega, tako da je izgubio ulogu i otišao u Šarlot, gdje se kratko zadržao.

