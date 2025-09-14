Tajrik ne igra, Pokuševski ne može ni da gleda: Veliki problem za Partizan pred početak sezone

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski zbog povrede nije igrao protiv Makabija, a kako bi se što prije oporavio nije ni bio u hali da gleda meč.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan organizovao je spektakularan turnir u Beogradu, a u okviru njega igrao je protiv PAOK-a pod otvorenim nebom na Tašmajdanu i protiv Makabija iz Tel Aviva u kultnoj hali "Aleksandar Nikolić". Upisani su pobjeda i poraz, što nije pretjerano važno za ovaj dio pripremnog perioda, ali Željko Obradović mora da bude zabrinut - zbog povreda u igračkom kadru.

Na meču protiv Makabija veliku minutažu dobili su momci koji bi trebalo da predstavljaju budućnost kluba, dok su neki od projektovanih nosilaca za sezonu pred nama samo gledali meč. U konkurenciji za meč nisu bili Karlik Džouns, Frenk Nilikina, Mario Nakić i Tajrik Džouns koji su sjedili pored klupe, zatim Vanja Marinković koji je dobio produženi odmor nakon Eurobasketa i Isak Bonga kojeg tek čeka finale tog turnira. Nije bilo ni Alekseja Pokuševskog, koji se nije ni pojavio u hali na finalnom meču.

Za razliku od meča koji su igrali Partizan i PAOK, a koji je Pokuševski gledao, potencijalni srpski reprezentativac nije bio u hali za finalni meč turnira. Mnoge je to zabrinulo, a posebno je važno jer crno-bijeli već imaju skraćenu rotaciju na visokim pozicijama i neophodan im je još jedan košarkaš kako bi na pravi način ušli u novu sezonu.

Kakvu povredu ima Pokuševski?

Navodno, ljekarski tim Partizana procijenio je da Aleksej Pokuševski ne mora da dolazi na meč jer je za njegov oporavak bolje da se ne kreće. On ima povredu zgloba koja bi mogla uskoro da bude sanirana, ali je bitno da se pridržava dobijenih instrukcija. Kako nije bilo neophodno da bude u hali, Pokuševski je ostao kod kuće i odgledao meč Partizana i Makabija.

Da li će to biti dovoljno da se ubrza oporavak potencijalnog reprezentativca Srbije ostaje da se vidi, ali je jasno da Partizan radi sve što može kako bi se "Poku" što prije vratio u ritam. U aktuelnoj situaciji on bi mogao da bude veoma bitan za crno-bijele, jer bi mogao da odgovori zahtjevima i kao klasična petica, iako je to rijetko igrao kroz karijeru.

Željko Obradović je u izjavama za medije isticao da je Partizanu potreban još jedan košarkaš u reketu, pošto je trenutno povrijeđen Tajrik Džouns. Klub su tokom ljeta napustili Brendon Dejvis i Balša Koprivica, pa je sada praktično jedini centar kojeg Žoc ima na raspolaganju novajlija Dilan Osetkovski. A i on je više krilni centar nego petica, barem je tako bilo kroz karijeru.