Žofri Lovernj ne dolazi u Partizan

Iskusni francuski košarkaš Žofri Lovernj neće igrati za Partizan naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Navijači su poželjeli da se Žofri Lovernj vrati, počele su glasine o njegovom drugom mandatu, a zatim se košarkaš pojavio na Tašmajdanu gdje su dva crno-bijela tima igrala prijateljski meč. Dok su Partizan i PAOK igrali pripremni meč za novu sezonu, sa tribina u centru Beograda čulo se "Jedan je Žofri kapiten", što je bio jasan poziv... Ipak, od povratka iskusnog Francuza neće biti ništa!

Kako prenosi "Mozzart Sport", Lovernj se ovog ljeta neće vratiti u Partizan, iako je prethodnih godina više puta isticao da ne bi imao ništa protiv da u crno-bijelom dresu završi karijeru. "Nema ničega", navodi se u tekstu kao odgovor na pitanje da li iskusni centar ponovo sarađivati sa Željkom Obradovićem, nakon što je za njega igrao u turskom Fenerbahčeu. Takođe, u istom tekstu tvrdi se da Partizan nije ni razmatrao Lovernja, odnosno da nije poslao ponudu za njega.

Lovernj je prethodnih nedjelja u Beogradu jer je za novu sezonu trenirao sa Megom. On je promijenio agenciju koja ga zastupa i sada sarađuje sa Miškom Ražnatovićem, a možda bismo mogli da ga vidimo u srpskoj košarci ako ne stigne ponuda Partizana ili neki dovoljno velik izazov. Ne bi bilo prvi put da Ražnatovićem nekog od svojih klijenata "razigra" u Megi, a zatim mu nakon nekoliko mjeseci pronađe novi klub u inostranstvu.

To je scenario koji ne bi voljeli da vide navijači Partizana. Zbog ogromne ljubavi koju gaje prema bivšem košarkašu Šalona, Valensije, Himkija, Denvera, Oklahome, Čikaga, San Antonija, Fenerbahčea, Žalgirisa i Asvela, navijači Partizana voljeli bi da se on od aktivnog igranja košarke oprosti u crno-bijelom dresu. A Partizanu je svakako neophodan jedan visoki igrač...