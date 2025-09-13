Novo pojačanje Partizana Dilan Osetkovski otkrio prve utiske poslije igranja pred domaćom publikom.

Izvor: MN PRESS

Partizan je na Tašmajdanu pred domaćom publikom upisao pobjedu u pripremnom meču protiv ekipe PAOK-a iz Soluna. Bila je to prilika da novajlije u timu Željka Obradovića osjete atmosferu kakvu prave "Grobari", ali i prilika da "Partizanove bebe" ponovo zaigraju pred navijačima. Kakav utisak je ostavila vatrena atmosfera u centru Beograda možda je najbolje opisao Dilan Osetkovski.

Novo pojačanje Partizana igralo je u Evrokupu, te nije imalo priliku da uživa u atmosferi evroligaških mečeva u Beogradskoj areni. Zbog toga je poslije pobjede svg novog tima to bila jedna od stavki koje je istakao - nije mu sav fokus bio na terenu, navijanje je ostavilo jak utisak.

Vidi opis "Ne bih volio da ovo Obradović čuje": Osetkovski ni riječ o pobjedi, nešto drugo mu je oduzelo dah u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"U ovakvoj atmosferi nikad nisam igrao.Nije izgledalo da je ovo bila košarkaška utakmica. Ne želim da trener čuje ovo, ali fokus mi nije bio stalno na utakmici. Navijači su ubacivali stvari, izbio je i požar. Ovo je bila prilika jednom u životu da učestvujem u ovakvoj utakmici", sažeo je sva dešavanja Osetkovski poslije pobjede Partizana na Tašu.

Ostao je Osetkovski u domenu navijača: "Gledao sam video snimke, fotografije, ali kad doživiš ovo kao član tima, ureže ti se u pamćenje. Ne želim da zaboravim ovo".

Partizan je za razliku od prošle sezone ove godine predstavio svega trojicu novih igrača. U tim Željka Obradovića stigli su Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton.

"Tri nova igrača... Pokušavamo da uđemo u formu, da se uklopimo. Svi imamo velika očekivanja u predstojećoj sezoni", dodao je Osetkovski.

Dolazak u Partizan donio je i promjenu sredine.

"Ovdje sam dvije nedjelje. U novoj zemlji, potrebno mi je još vremena da istražim grad. Hrana je sjajna, ljudi su ljubazni i za sada je sve odlično", zaključio je Osetkovski.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!