Partizanov spektakl na Tašmajdanu: Grobari zasuli teren, ovacije za Željka Obradovića pod otvorenim nebom

Navijači Partizana ponovo priredili vatrenu atmosferu svom timu - i ponovo na Tašmajdanu.

Izvor: MN PRESS

Partizan novu sezonu ponovo započinje na Tašmajdanu - "crno-bijeli" igraju meč protiv PAOK-a pod otvorenim nebom. Na kultnom beogradskom terenu izabranici Željka Obradovića igraju protiv bratskog tima iz Soluna, zbog kojih su Grobari pjesmom na grčkom "otvorili" veče.

Po ulasku Željka Obradovića na stadion navijači su ga ovacijama dočekali i lako se moglo primijetiti koliko mu je to značilo, pa je uputio aplauz navijačima koji su ga gromoglasno pozdravili. I ne samo trenera Obradovića, navijači su pozdravili i igrače, a s obzirom na to da je rival Beograđana klub iz Grčke, pjevale su se i tokom cijele večeri pjesme na grčkom jeziku.

Partizan je posljednji put na Tašmajdanu igrao 2023, dok je prije godinu dana mini-turnir morao da preseli na Beogradski sajam. Sada se stvorila prilika da crno-bijeli ponovo zaigraju pod otvorenim nebom i na taj način još jednom simbolično najave početak nove sezone.

Navijači Partizana imaju priliku da u ovom meču vide i novajlije na parketu, Džabarija Parkera, Dilana Osetkovsog i Šejka Miltona, ali i mlade igrače koje su krajem minule sezone gledali kako vode Partizan do titule šampiona Srbije.

Kakav je raspored utakmica?

Petak, 12.09.

Makabi - Zenit u Hali Aleksandar Nikolić odigrali su meč u dvorani Aleksandar Nikolić

Partizan - PAOK na Stadionu Tašmajdan od 18.30

Subota, 13.09.