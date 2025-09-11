logo
Žofri Lovernj se vraća u Partizan? Kapiten i ljubimac Grobara opet oblači crno-bijelo

Žofri Lovernj se vraća u Partizan? Kapiten i ljubimac Grobara opet oblači crno-bijelo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Iskusni centar pred dogovorom sa crno-belima!

Žofri Lovernj se vraća u Partizan? Kapiten i ljubimac Grobara opet oblači crno-bijelo

Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj (33) blizu je povratku među crno-bijele, objavio je insajderski nalog "TipsnSlips"- Francuski centar koji je u crno-bijelom stekao reputaciju od 2012. do 2014. na pragu je potpisa za Partizan nakon povrede Tajrika Džounsa, prvog centra šampiona ABA lige koji neće moći da igra do početka sezone krajem septembra.

Isti izvor je naveo i da su crno-bijeli odabrali Francuza nakon što je Čarls Besi potpisao desetodnevni ugovor sa Atlanta Houksima, čime je stavio do znanja da mu je ostanak u NBA po svaku cijenu ipak prioritet u ovom trenutku.

Lovernj je ovog ljeta trenirao u Beogradu, njegov agent Miodrag Ražnatović objavio je njihovu zajedničku fotografiju tom prilikom, a sada djeluje da bi iskusni Francuz mogao da ostane na duži period u glavnom gradu Srbije.

Lovernj je prethodne tri godine igrao za ASVEL, a prije toga je po dvije sezone nosio dresove Žalgirisa i Fenerbahčea, u kojem je sarađivao sa Željkom Obradovićem. Prethodno je igrao u NBA ligi tri godine, od Denvera, preko Oklahome, Čikaga do San Antonija.

Lovernj je otišao u Ameriku iz ruskog Himkija, a prije Partizana je igrao za Valensiju i za svoj matični tim, Elan Šalon.

Sa reprezentacijom Francuske je postao šampion Evrope 2013, kao i bronzani na Eurobasketu 2015, uz bronzu sa Svjetskog prvenstva u Španiji 2014. godine.

Bonus video: 

Pogledajte

01:36
Lovernj posle poraza od Zvezde
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Žofri Lovernj košarka KK Partizan

