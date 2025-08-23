logo
Sastanak u Beogradu: Miško Ražnatović traži klub miljeniku Grobara

0

Miško Ražnatović objavio fotografiju sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom.

Miško Ražnatović sastanak sa Žofrijem Lovernjom Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović objavio je fotografiju sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom. Francuz je napustio Asvelposlije tri sezone i slobodan je u izboru nove sredine. U međuvremenu je "skoknuo" do Beograda gdje će se spremati za nove košarkaške izazove.

"Nema boljeg mjesta za pripreme pred sezonu", napisao je Ražnatović uz fotografiju sa Lovernjom i tako zagolicao maštu Grobara.

Ražnatović i Lovernj u Beogradu
Izvor: misko4raznatovic/X/Printscreen

Nije tajna da krilni centar ima želju da obuče crno-bijeli dres, ali pitanje je da li to u ovom momentu uopšte opcija. Partizan traži pojačanje na visokim pozcijama, međutim, ovog ljeta se nije dovodio u vezu sa iskusnim Lovernjom.

Žofri je stekao status miljenika Grobara u periodu od 2012. do 2014. kada je postao prvi stranac kapiten u istoriji kluba. Potom ga je put odveo u Himki, odakle je otišao u NBA ligu gdje je igrao za Denver, Oklahomu, Čikago, San Antonio. Uslijedio je povratak u Evropu gdje je zadužio dres Fenerbahčea. Igrao je još za Žalgiris i na kraju Asvel.

Tagovi

košarka Miško Ražnatović Žofri Lovernj

