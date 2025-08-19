Crno-bijeli su odustali kada se u transfer uključio i treći agent bisera Napolija.
Uprkos velikom iščekivanju i praktično postignutom dogovoru, mladi Matija Popović (19) neće pojačati Partizan ovog ljeta. Ofanzivni vezista Napolija rođen u Njemačkoj bio je pred povratkom u Humsku, a onda se dogodio veliki obrt.
Prema navodima medija, njegov agent sada je najpoznatiji košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Činjenica da su u ime igrača nastupala trojica agenata bila je presudna prepreka realizaciji transfera, prenosi portal "Maxbet sport".
"Dogovor Partizana i Napolija bio je jednostavan. Italijanski klub bio je spreman da pusti fudbalera u Humsku bez nadoknade jer je određen novac očekivao od treće strane. Crno-bijeli su utanačili uslove sa fudbalerom i njegovom porodicom. Trebalo je da Popoviću i njegovoj “sviti” pripadne 30 odsto ekonomskih prava od naredne prodaje. Kako će taj novac da se podijeli unutar Popovićevog okruženja nije bio interes crno-bijelih", navedeno je tekstu.
"Partizan nije htio da bude dio takve priče"
Kako je propao najveći transfer Partizana ovog ljeta: Matija Popović neće doći, Miško mu je novi agent
Matiju Popovića prvobitno je zastupao menadžer iz Slovenije, poslije čega je kao njegov agent predstavljen Miodrag Miško Ražnatović, koji se brine o karijeri Matijine sestre, veoma talentovane Jovane Popović.
"Bili su zbunjeni ovakvim nastupom odgovorni u Partizanu, ali su bili spremni da se prilagode novonastaloj situaciji. Međutim, uslijedio je šok. Pojavio se i treći agent sa pričom da polaže prava na dio kolača od naredne prodaje mladog fudbalera. Bila je to kap koja je prelila čašu, a u Humskoj nisu želkeli da budu dio priče u kojoj se ne zna ko pije, a ko plaća", objašnjeno je.
Nakon svega, crno-bijeli su odustali, a Partizan je ostao bez igrača koji bi mu izvjesno mnogo donio i sada i u budućnosti.
