Kako je propao najveći transfer Partizana ovog ljeta: Matija Popović neće doći, Miško mu je novi agent

Kako je propao najveći transfer Partizana ovog ljeta: Matija Popović neće doći, Miško mu je novi agent

Autor Dragan Šutvić
0

Crno-bijeli su odustali kada se u transfer uključio i treći agent bisera Napolija.

Zašto Matija Popović ne dolazi u Partizan Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia / MN Press

Uprkos velikom iščekivanju i praktično postignutom dogovoru, mladi Matija Popović (19) neće pojačati Partizan ovog ljeta. Ofanzivni vezista Napolija rođen u Njemačkoj bio je pred povratkom u Humsku, a onda se dogodio veliki obrt.

Prema navodima medija, njegov agent sada je najpoznatiji košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Činjenica da su u ime igrača nastupala trojica agenata bila je presudna prepreka realizaciji transfera, prenosi portal "Maxbet sport".

"Dogovor Partizana i Napolija bio je jednostavan. Italijanski klub bio je spreman da pusti fudbalera u Humsku bez nadoknade jer je određen novac očekivao od treće strane. Crno-bijeli su utanačili uslove sa fudbalerom i njegovom porodicom. Trebalo je da Popoviću i njegovoj “sviti” pripadne 30 odsto ekonomskih prava od naredne prodaje. Kako će taj novac da se podijeli unutar Popovićevog okruženja nije bio interes crno-bijelih", navedeno je tekstu.

"Partizan nije htio da bude dio takve priče"

Matiju Popovića prvobitno je zastupao menadžer iz Slovenije, poslije čega je kao njegov agent predstavljen Miodrag Miško Ražnatović, koji se brine o karijeri Matijine sestre, veoma talentovane Jovane Popović.

"Bili su zbunjeni ovakvim nastupom odgovorni u Partizanu, ali su bili spremni da se prilagode novonastaloj situaciji. Međutim, uslijedio je šok. Pojavio se i treći agent sa pričom da polaže prava na dio kolača od naredne prodaje mladog fudbalera. Bila je to kap koja je prelila čašu, a u Humskoj nisu želkeli da budu dio priče u kojoj se ne zna ko pije, a ko plaća", objašnjeno je.

Nakon svega, crno-bijeli su odustali, a Partizan je ostao bez igrača koji bi mu izvjesno mnogo donio i sada i u budućnosti.

