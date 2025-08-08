logo
Partizan dovodi najveće ljetno pojačanje: Fabricio Romano otkrio detalje transfera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Spektakularan povratak u Humsku Matije Popovića oduševiće navijače Partizana.

Matija Popović prelazi u Partizan Izvor: MN PRESS

Partizan dobija najveće pojačanje u ljetnom prelaznom roku - već nedjeljama se šuška, ali sada je stvarno blizu! Novi igrač u timu Srđana Blagojevića biće Matija Popović (19), svojevremeno najtalentovaniji igrač u Partizanovoj fudbalskoj akademiji. On se vraća u klub nakon perioda u Italiji, u koju je otišao sa epitetom jednog od najtalentovanijih igrača Evrope u svom uzrastu.

Kako tvrdi italijanski novinar i insajder Fabricio Romano, Matija Popović napušta Napoli i postaje fudbaler Partizana. Riječ je o transferu bez obeštećenja, ali će italijanskom klubu pripasti određeni procenti od naredne prodaje - kada talentovani ofanzivac bude napuštao Humsku.

Matija Popović je rođen u Njemačkoj, ali je odrastao u Vojvodini, a u istoimenom klubu iz Novog Sada pravio je prve ozbiljnije korake. Ubrzo je prešao u Beograd i zaigrao za Teleoptik, a zatim je bio najbolji pojedinac u mlađim kategorijama Partizana. Nije stigao do seniorskog tima jer je prije godinu i po dana otišao u Italiju.

Kao slobodan igrač potpisao je za Moncu, ali se samo šest mjeseci kasnije obavezao na vjernost Napoliju, u kojem je igrao za omladinski tim. Za ekipu Napolija do 20 godina odigrao je 26 mečeva i postigao 11 golova, uz četiri asistencije. Do sada je odigrao po deset mečeva za U17 i U19 reprezentaciju Srbije.

