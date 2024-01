Šokantne vijesti iz Italije! Kako je "srpskom Zlatanu" propao transfer - u Milanu nisu ni znali da dolazi!

Matija Popović se pojavio u Milanu, a da to nije bilo unaprijed dogovoreno sa klubom, javljaju mediji iz Italije.

Izvor: YouTube/ KarimCompsHD/Screenshot

Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera Matija Popović po svoj prilici neće završiti u Milanu, kako se činilo prije nekoliko dana. Kako pišu italijanski mediji, Milan se povukao iz pregovora nezadovoljan "agresivnim pristupom" Popovićevih zastupnika, odnosno velikom provizijom koju su na kraju tražili za mladog fudbalera.

Popović je od jletos slobodan agent jer je napustio Partizan, a u inostranstvo je mogao da ode od 8. januara 2024. godine, pošto je tada postao punoljetan. Samo 24 sata poslije proslave rođendana, Popović je sletio u Milano i činilo se da je to definitivno znak da je sve dogovoreno oko njegovog transfera, ali italijanski mediji pišu da "rosoneri" zapravo nisu ni znali da dolazi na pregovore!? Bio je to odlučan potez njegovih agenata koji su se nadali da će na taj način dati Milanu do znanja da je vrijeme da se oko svega dogovore, ali u toku sastanka došlo je do razmimoilaženja oko uslova saradnje.

Iako u Milanu vjeruju da je Popović veliki talenat, dovoljno govori to što su za njega čuvali jedino preostalo mjesto stranca, ali nisu željeli da pristanu na visoku proviziju - posebno kada se zna da dolazi kao slobodan agent. Zbog toga su se povukli iz pregovora, a vidjećemo da li je to privremeno ili će svi "ohladiti glave".

Za to vrijeme, Popović je već odbio Mančester siti, dok sada stižu navodne informacije da ga prate Bajern i Juventus, ali i to treba uzeti sa rezervom pošto nije stigla potvrda relevantnijih izvora sa Apenina.

Podsjetimo, Popovića zovu "srpski Zlatan", ali brine što i dalje nije dobio šansu u seniorskom fudbalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!