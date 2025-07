Micić otkrio šta je presudilo da ode u Hapoel

Vasilije Micić otkrio pravi razlog prelaska u Hapoel iz Tel Aviva.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Vasilije Micić vratio se u evropsku košarku nakon neuspele avanture u NBA ligi, gdje je tokom dvije sezone promijenio tri kluba. Njegov izbor je mnoge iznenadio pošto se odlučio za Hapoel iz Tel Aviva koji je preko Evrokupa izborio plasman u Evroligi i sada ima najveće ambicije.

Među zainteresovanim za nekadašnjeg MVP-ja Evrolige bili su Crvena zvezda,Olimpijakos, Fenerbahče, Dubai, Real Madrid, ali se Micić nakon sage odlučio za izraelski tim koji će ga učiniti najplaćenijim igračem u Evropi sa šest miliona dolara po sezoni. Ugovor je potpisan na tri godine i ukupno vrijedi 18 miliona.

Micić je otkrio razloge zašto se odlučio baš za Hapoel. "Želim ponovo da gradim neku priču ispočetka, kao što sam svojevremeno sa Efesom. To me inspiriše", rekao je Micić koji je sa turskim timom osvojio dvije Evrolige.

Bilo je mnogo spekulacija, ali se Micić očigledno nije mnogo dvoumio.

"Vjerujem u plan kluba i smjer u kojem želi da ide. Projekat je obećavajući poslije osvajanja Evrokupa. Generalno, ne volim ništa da planiram, ali sam u slučaju Hapoela imao mnogo informacija koje su me ubijedile da prihvatim ponudu. Sve to što je pisano nije poteklo od mene, te glasine i spekulacije. Želio sam da ostanem profesionalan čitavo ljeto i da slijedim to kako se osjećam".

מיציץ' מדבר!



עכשיו בהפועל TV- פרק מיוחד וחגיגי! ואסיליה מיציץ' בראיון ראשון באדום



לצפייה בראיון >>https://t.co/Je3YQvATv4



להורדת האפליקציה באייפון >>https://t.co/y2DyyueAda



להורדת האפליקציה באנדרואיד >>https://t.co/2VVtjBZXOFpic.twitter.com/9EwBnor4PQ — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC)July 23, 2025

Vjeruje da Hapoel može daleko da dogura i ne osjeća pritisak "prve zvezde tima".

"U karijeri, a posebno u reprezentaciji Srbije, bio sam pored sjajnih igrača i zato sam naučio da se prilagođavam. Naučio sam da budem fokusiran na cilj i isto ću učiniti i ovdje."

Još jednom je potvrdio da je Dimitrris Itudis imao ključnu ulogu. "Kada sam saznao da me želi u timu, htio sam da pričamo. Želio sam da bolje razumijem projekat Hapoela."

Svjestan je situacije i Izraelu i kaže da su ga mnogi savjetovali da ne ide tamo.

"Neki ljudi su mi savjetovali da ne idem, ali ja sam samo razmišljao o košarci. Vjerujem da će nam klub obezbijediti sve kako bismo mi razmišljali samo o košarci. Dolazim iz zemlje koja je prošla teška vremena i nadam se da će Izrael uskoro naći mir".

O NBA iskustvu

U najjačoj košarkaškoj ligi nastupao je dvije sezone i nosio dres Oklahome, Šarlota i na kraju Finiksa.

"Ne žalim ni za čim. NBA je za mene došla neočekivano 2023. godine, ali mi je to bio san i srećan sam što sam bio dio najjače lige i odličnog tima. To iskustvo mi je pomoglo da bolje razumijem sebe. Gdje god sam igrao dao sam doprinos, ali u NBA sve zavisi od situacije i tajminga".

Nada se da će ostati zdrav i motivisan pred novim izazovima. "Ja sa osoba koja postavlja nove ciljeve, to mi održava motivaciju. Najvažnija stvar je da budem srećan. Ne postoji magična formula, samo trening, rad i zdravlje".