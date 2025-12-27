Najbolji trener Srbije spasava Zvezdu od ispadanja iz lige: "Kuća koja gori je moja, a žena kaže da sam i lud"

Andreja Vukojević je najbolji rukometni trener Srbije za 2025. Novu godinu dočekuje na klupi posljednjeplasiranog tima u ligi. Pročitajte njegov intervju za MONDO.

Andreja Vukojević, trener RK Crvena zvezda, dobio je priznanje za najboljeg trenera u Srbiji za uspjehe sa rukometašicama Zvezde, koje je vodio do "duple krune" prošle sezone, uz osvojeni Superkup.

"Da li sam ovo mogao da očekujem? Ne polazim nikad sa te tačke, predam se rukometu i uživam u tome. Gledao sam Zorana Živkovića večeras i velikane i ne može da vam ne bude nelagodno. Drago mi je naravno, ovo je moja zemlja, moj sport, uživam u tome i staviću priznanje na posebno mesto u svojoj vitrini, ali ono pripada generaciji ŽRK Crvena zvezda u sezoni 2024/25, bile su neverovatne", rekao je on za MONDO.

Kakav je osećaj biti u prisustvu legendarnog Zorana "Tute" Živkovića (80) na ceremoniji dodjele priznanja?

"Shvatite u momentu kakva je odgovornost i sreća naći se pred tim ljudima. Trener mora da ima sreće da mu se pogode neke stvari, ja sam imao, ali kada pogledate Zorana Živkovića - možda ih ima četiri ili pet većih, ali u Srbiji nema. Apsolutno nema".

Andreja Vukojević je sa mjesta trenera godine sa rukometašicama Zvezde preuzeo na sebe jako težak posao da vodi rukometaše Zvezde ka opstanku. Njegov tim će dočekati 2026. godinu kao posljednji na tabeli.

"Kažu da kada čovjek ulazi u kuću koja gori, ili je lud ili je kuća njegova, a supruga kaže da spadam u obje kategorije. Nije se postavljalo pitanje. Nijedan trener na svijetu ako je Srbin i slobodan je, ne može da odbije poziv Zvezde. Samo udahnemo, pa kako bude - bude".

"Zvezda će uskoro pokazati drugo lice"

Da li će Zvezda dovoditi pojačanja?

"Zvezda je dobra ekipa, radi se na pojačanjima, ali smatram da ćemo od 31. januara pokazati drugo lice, drugačije, veselije, malo se igrati rukometa. Imam utisak da se ekipa nije dovoljno igrala i da ćemo sada to odraditi kako treba. Odradili smo dvije nedjelje pauze kako treba, momci su sada na pauzi i u januaru krećemo".

Želja za narednu godinu?

"Rekao sam 20. oktobra da trener Zvezde ne može da ima planove za sutra. Tri dana poslije toga desila se smjena. Generalna želja je da se sa reprezentacijom Srbije osvoji medalja, to je plan i želja svakoga ko se bavi ovim sportom".

Da li je prvi koji je vodio i ženski i muški klub Zvezde u jednoj godini?

"To ne znam, ali znam da je jedini trener koji je vodio ženski i muški tim Zvezde čuveni Đorđe Vučinić, stati sa njim uz rame je posebna čast".