logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pred svako prvenstvo pričamo da je došlo vrijeme": Lider Srbije ne pominje medalju, dosta je tih priča

"Pred svako prvenstvo pričamo da je došlo vrijeme": Lider Srbije ne pominje medalju, dosta je tih priča

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hajde da prvo prođemo grupu, poručio je Lazar Kukić pred Evropsko prvenstvo u rukometu.

Lazar Kukić nećemo o medalji Izvor: MN PRESS

Približava se Evropsko prvenstvo u rukometu, a na turniru koji kreće 15. januara Srbija se našla u "grupi smrti" sa Njemačkom, Austrijom i Španijom. Tu će glavni kreativac biti Lazar Kukić. Srednji bek Pik Segeda je u razgovoru za "Balkan Handball" istakao da je dosta priča o tome da je "kucnuo čas" i da je "došlo vrijeme". 

"Jako želimo da se domognemo druge faze. Nećemo da pričamo o medalji, to je san. Pričamo svake godine da je došlo vrijeme, pred svako prvenstvo. Bilo je bljesaka, bilo je i loših utakmica. Treba čvrsto vjerovati u saigrače, u trenera, u tim, da se tako ponašamo od prvog dana i da, kada dođu sve te utakmice, budemo kao jedno. Pokazali smo da možemo sa Španijom, dva puta smo ih pobijedili kod kuće. Nadam se da ćemo nastaviti tako", rekao je Lazar Kukić. 

Šta kažu ostali?

Izvor: MN PRESS

"Iskren da budem, jedva sam čekao da dođem na pripreme nacionalnog tima i veoma sam srećan što smo se ponovo okupili. Očekuje nas veoma naporan rad, dvomeč u Poljskoj, a potom i ono što jedva čekamo – Evropsko prvenstvo.

Gore nije moglo, ali kad pogledamo jačinu šampionata, onda nema lakih rivala. Protiv Španije imamo lijepu priliku da pobijedimo i napravimo veliki korak ka odlasku u narednu rundu. Ne bih se bavio daljim mečevima, moramo da se fokusiramo na prvu utakmicu, pa da idemo od meča do meča. Zato je Španija možda i ključna utakmica u grupi.

Bilo je lijepo u Loznici, proveli smo divne dane, dobro trenirali, upoznali se i mislim da smo odigrali jednu korektnu utakmicu sa Slovenijom. Šteta što je nismo krunisali pobedom, ali dobro i to ima svojih prednosti. Tada sam bio oduševljen pristupom mlađih igrača i načinom kako razmišljaju, bore se i kakvu voljom imaju za učenjem i napredkom. Odmah su ušli u ritam i počeli da sprovode u djelo ono što se od njih traži", rekao je golman srpskog tima Vladimir Cupara.

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC