"Pred svako prvenstvo pričamo da je došlo vrijeme": Lider Srbije ne pominje medalju, dosta je tih priča

Hajde da prvo prođemo grupu, poručio je Lazar Kukić pred Evropsko prvenstvo u rukometu.

Izvor: MN PRESS

Približava se Evropsko prvenstvo u rukometu, a na turniru koji kreće 15. januara Srbija se našla u "grupi smrti" sa Njemačkom, Austrijom i Španijom. Tu će glavni kreativac biti Lazar Kukić. Srednji bek Pik Segeda je u razgovoru za "Balkan Handball" istakao da je dosta priča o tome da je "kucnuo čas" i da je "došlo vrijeme".

"Jako želimo da se domognemo druge faze. Nećemo da pričamo o medalji, to je san. Pričamo svake godine da je došlo vrijeme, pred svako prvenstvo. Bilo je bljesaka, bilo je i loših utakmica. Treba čvrsto vjerovati u saigrače, u trenera, u tim, da se tako ponašamo od prvog dana i da, kada dođu sve te utakmice, budemo kao jedno. Pokazali smo da možemo sa Španijom, dva puta smo ih pobijedili kod kuće. Nadam se da ćemo nastaviti tako", rekao je Lazar Kukić.

Šta kažu ostali?

"Iskren da budem, jedva sam čekao da dođem na pripreme nacionalnog tima i veoma sam srećan što smo se ponovo okupili. Očekuje nas veoma naporan rad, dvomeč u Poljskoj, a potom i ono što jedva čekamo – Evropsko prvenstvo.

Gore nije moglo, ali kad pogledamo jačinu šampionata, onda nema lakih rivala. Protiv Španije imamo lijepu priliku da pobijedimo i napravimo veliki korak ka odlasku u narednu rundu. Ne bih se bavio daljim mečevima, moramo da se fokusiramo na prvu utakmicu, pa da idemo od meča do meča. Zato je Španija možda i ključna utakmica u grupi.

Bilo je lijepo u Loznici, proveli smo divne dane, dobro trenirali, upoznali se i mislim da smo odigrali jednu korektnu utakmicu sa Slovenijom. Šteta što je nismo krunisali pobedom, ali dobro i to ima svojih prednosti. Tada sam bio oduševljen pristupom mlađih igrača i načinom kako razmišljaju, bore se i kakvu voljom imaju za učenjem i napredkom. Odmah su ušli u ritam i počeli da sprovode u djelo ono što se od njih traži", rekao je golman srpskog tima Vladimir Cupara.