logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Boban Marjanović vodio Iliriju do pobjede protiv Beča

Boban Marjanović vodio Iliriju do pobjede protiv Beča

Autor Haris Krhalić
0

Treća pobjeda Ilirije u regionalnom takmičenju.

Ilirija Beč Boban Marjanović Izvor: PROMO/ABA liga/Perspektiva Ilirija/Ales Fevzer

Košarkaši Ilirije pobijedili su večeras na svom terenu u Ljubljani Beč 94:80 (17:17, 20:22, 27:16, 30:25), u utakmici 12. kola Grupe B u ABA ligi.

Slovenačku ekipu predvodili su Boban Marjanović sa 20 poena i 10 skokova, Luka Kureš sa 20 poena i Vendel Grin sa 16 poena i sedam asistencija. Robert Jurković dodao je 11 poena, a Mark Pađen osam poena, pet skokova i četiri asistencije.

U ekipi Beča najefikasniji su bili Sulejman Boum sa 13 poena, Gregor Glas sa 12 poena uz pet skokova, Luka Ašćerić sa 11 poena i Semjuel Hanter sa 10 poena uz šest skokova.

Ilirija sada ima tri pobjede i osam poraza, a Beč dvije pobjede i osam poraza. U sljedećem kolu Ilirija će dočekati Crvenu zvezdu, a Beč će u Beogradu igrati protiv Mege.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Ilirija Boban Marjanović KK Beč ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC