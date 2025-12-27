Boban Marjanović vodio Iliriju do pobjede protiv Beča

Treća pobjeda Ilirije u regionalnom takmičenju.

Izvor: PROMO/ABA liga/Perspektiva Ilirija/Ales Fevzer

Košarkaši Ilirije pobijedili su večeras na svom terenu u Ljubljani Beč 94:80 (17:17, 20:22, 27:16, 30:25), u utakmici 12. kola Grupe B u ABA ligi.

Slovenačku ekipu predvodili su Boban Marjanović sa 20 poena i 10 skokova, Luka Kureš sa 20 poena i Vendel Grin sa 16 poena i sedam asistencija. Robert Jurković dodao je 11 poena, a Mark Pađen osam poena, pet skokova i četiri asistencije.

U ekipi Beča najefikasniji su bili Sulejman Boum sa 13 poena, Gregor Glas sa 12 poena uz pet skokova, Luka Ašćerić sa 11 poena i Semjuel Hanter sa 10 poena uz šest skokova.

Ilirija sada ima tri pobjede i osam poraza, a Beč dvije pobjede i osam poraza. U sljedećem kolu Ilirija će dočekati Crvenu zvezdu, a Beč će u Beogradu igrati protiv Mege.