Bosna ne staje! "Studenti" umalo prosuli "plus 18", ali nose bodove iz hale Tivoli!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Sarajevska Bosna savladala Iliriju u meču osmog kola ABA lige.

Ilirija Bosna Izvor: ABA 2/Perspektiva Ilirija/Ales Fevzer Astera

Ekipa sarajevske Bosne produžila je pobjednički niz u ABA ligi i u subotu u Ljubljani upisala četvrti vezani trijumf.

„Studenti“ su savladali Iliriju rezultatom 83:79, ali tek poslije prave drame, pošto su umalo prosuli 18 poena prednosti koje su imali sredinom treće četvrtine.

Niti jednom Ilirija nije vodila na meču, gubila je cijeli meč od Bosne, a onda u posljednjim trenucima meča režirala pravu dramu.

Poenima Ede Murića ljubljanska ekipa stigla je na samo dva poena zasostatka, bilo je 79:77 samo 27 sekundi prije kraja. Uslijedila je igra živaca u kojoj su gosti pogađali sa linije slobodnih bacanja, a Edo Murić vratio je na 81:79, da bi Joesar ponovo iskoristio slobodna bacanja, Grin šest sekundi prije kraja nije uspio da iskoristi posljednji napad za izjendačenje ili pobjedu.

Jang sa 22 i Vest sa poenom manje predvodili su Bosnu do pobjede, dok je kod Ilirije 22 poena postigao upravo Grin, dok je Murić postigao 13 poena.

Bosna sada ima skor 4-3 dok je Ilirija na učinko od dvije pobjede i pet poraza u ABA ligi.

