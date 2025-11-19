"Studenti" razbili Bugare, pa saznali protivnike u drugom krugu Evropa kupa!

"Studenti" znaju protiv koga se bore za četvrtfinale FIBA Evropa kupa.

Košarkaši sarajevske Bosne trijumfovali su nad bugarskom ekipom Rilski Sportist (91:64) i izborili drugi krug FIBA Evropa kupa.

U tome su uspjeli kao jedna od šest najboljih drugoplasiranih selekcija, a iste večeri "studenti" su saznali i imena protivnika sa kojima će se sresti u narednoj rundi.

Osim šest najboljih drugoplasiranih timova, plasman u drugi krug izborilo je i 10 osvajača grupa. U drugoj rundi formiraju se nove četiri grupe sa isto toliko timova, a dva najbolja iz svake grupe stiču pravo nastupa u četvrtfinalu.

Grupu K, prema usvojenom sistemu takmičenja, čine najbolje ekipe iz grupa A, B i I te šesti najbolji drugoplasirani tim. U grupu L idu prvoplasirane ekipe iz grupa C, D i J kao i peti najbolji drugoplasirani tim, dok su u grupi M osvajači grupa E i F, uz prvog i četvrtog među najboljim drugoplasiranim timovima. Na kraju, u grupu N smješteni su prvoplasirani iz grupa G i H, kao i drugi i treći najbolji drugoplasirani tim.

Moralo je, međutim, da dođe do korekcija nakon završetka svih večerašnjih utakmica.

Bosna je u narednu fazu otišla kao šesta najbolja drugoplasirana selekcija, ali s obzirom na pravila prema kojima ne može ponovo da se sastane sa ekipom u kojoj je već igrala u prvom krugu (u ovom slučaju Mursija, u grupi A), prebačena je u prvu narednu grupu.

Tako će za protivnike imati Oradeu, Cedevitu Junior i Ređanu.

Isti slučaj je i sa Peristerijem, koji je u prvom krugu za rivala imao ekipu Bilbaa. Tako su Grci morali da se presele u narednu "slobodnu" grupu.

Takmičenje u drugom krugu počinje u decembru.

FIBA EVROPA KUP – drugi krug

Grupa K: Mursija, Roštok, Trefl Sopot, Sombatelji

Grupa L: Oradea, Cedevita Junior, Ređana, Bosna

Grupa M: Bilbao, PAOK, Previdza, Sporting

Grupa N: Sasari, Saragosa, Peristeri, Petkim Spor

