Treća pobjeda Bosne u nizu! Spartak pao u Zetri!

Košarkaši Bosne nakon početnih 0-3 upisali treću vezanu pobjedu.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Ekipa sarajevske Bosne loše je otvorila sezonu u ABA ligi i upisala tri poraza na startu, ali poslije šest kola ima skor 3-3!

"Studenti" su u subotu u Zetri stigli do trećeg trijumfa savladavši subotički Spartak rezultatom 72:57 (21:16, 17:14, 19:16, 15:11).

Najava ovakvog ishoda bilo je početno vođstvo 7:0, ali iako je Bosna imala i „plus 9“ u prvoj četvrtini ona je završena vođstvom od samo dva poena razlike -18:16.

Nakon poena Čejsa Odiža ta prednost narasla je na dvocifrenu. Bilo je 26:16, međutim, Subotičani se nisu predavali i Dalibor Ilić je poslije nešto više od pet minuta u drugoj četvrtini smanjio na minimalni zaostatak – 29:28.

Ipak "studenti" su uspjeli da ponovo naprave razliku i prvo pluvrijeme završe sa 38:30, da bi treću četvrtinu završili sa dvocifrenom prednošću – 57:46.

Sarajevska ekipa je rutinski privela meč kraju do konačnih 72:57, a predvodili su je Kovačević sa 16 poena, te Odiž i Jang sa po deset. Kod Spartaka Rebić, Tompson i Hanlan upisali su po 10 poena.

"Sve čestitke idu ekipi, momcima. Nakon jednog izuzetno teškog puta u Španiju i sedmice u kojoj nismo nijedan trening mogli završiti do kraja u punom sastavu, zbog raznih povreda i sitnica koje nas prate. Izašli su momački i odradili posao. Sve čestitke momcima. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže", rekao je poslije utakmice trener Bosne Muhamed Pašalić.

Trener Spartaka Vladimir Jovanović čestitao je Bosni na pobjedi, a za svoju ekipu ocijenio da je morala mnogo bolje, uprkos brojnim kadrovskim problemima.

"Prije svega, izražavam zadovoljstvo što se ABA liga i košarka ovog kvaliteta vratila u Sarajevo. Znao sam da nas čeka jedan domaći teren i da je publika željne dobre utakmice i dobre košarke. Što mi danas definitivno nismo uradili. Mislim da smo došli vrlo raspoloženoj Bosni, a u jako teškom trenutku za nas. Vrlo rijetko pričam, ali imamo dosta kadrovskih problema. Dva igrača su ispala iz rotacije, treći je bio na ivici da se ne pojavi, pričamo o Šavonu. Ali uz sve te i pomalo neprilike i probleme koje imamo, morali smo biti daleko bolji. Nismo bili koncentrisani, ne bih rekao od samog početka, ali već od druge četvrtine smo bili van fokusa i što se tiče odbrane i napada. Bosna je bila raspoložena. Ali jedno loše izdanje za nas. Čestitam Bosni prije svega na plasmanu u ABA ligu, čestitam na pobjedi i želim im sve najbolje u nastavku i pozdravljam publiku u Sarajevu", rekao je Jovanović.