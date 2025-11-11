Težak poraz Bosne u Španiji, ali trijumf nad Bugarima vodi dalje

Košarkaši Bosne doživjeli su težak poraz od Mursije na gostovanju rezultatom 87:63 u petom kolu FIBA Evropa kupa, ali su i dalje u igri za plasman u narednu fazu.

Sarajevski tim je bolje otvorio utakmicu i vodio tokom prve četvrtine, ali je Mursia preokrenula u drugoj dionici, posebno zahvaljujući promašajima "studenata" sa linije slobodnih bacanja i seriji trojki Davida De Huliusa i Džone Radeboa.

Na poluvrijeme se otišlo sa "minus 10" (43:33), ali je u trećoj četvrtini Bosna doživjela pravi debakl.

Španci su ta osam minuta postigli 29 poena i riješili pitanje pobjednika, pa je četvrta dionica predstavljala samo formalnost.

Čejs Odidž sa 14, Džerod Vest sa 13 i Petar Kovačević sa 11 poena bili su najefikasniji kod Sarajlija, koje sada imaju učinak od tri pobjede i dva poraza.

Bosnu u narednu fazu vodi pobjeda nad bugarskim Rilskim Sportlistom 19. novembra u Sarajevu.







