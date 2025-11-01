Bosna prekinula crnu seriju! "Studenti" upisali prvu pobjedu u ABA ligi

Košarkaši Bosne stigli su do prve pobjede u četvrtoj utakmici u regionalnom takmičenju.

Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Nakon poraza od Mege, Budućnosti i Cedevite Olimpije, "studenti" su doživjeli prvo slavlje u ABA ligi.

BOSNA - BEČ 71:68 (15:25, 22:15, 17:13, 16:15)

Austrijski tim je u prvom periodu bio bolji i stekao devet poena prednosti, da bi do odlaska na odmor Sarajlije uspjele da smanje na samo minus dva (38:40).

Treći kvartal je takođe prošao u prilično izjednačenoj borbi, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću domaćeg tima od dva razlike (55:53).

Ekipe su se smjenjivale u vođstvu i u posljednjem periodu, ali su u samom finišu prisebniji bili sarajevski košarkaši i stigli do prve pobjede.Ključne pogotke postigli su Miralem Halilović i Džerod Vest, pa je Bosna osvojila prve bodove na "Jadranu".

Estonac Janari Josar bio je jedini dvocifren u domaćem taboru sa 11 koševa, a najveći doprnos pobjedi dali su još Petar Kovačević, Majkl Jang i Đoko Šalić sa po devet poena. Kod gostiju iz Austrije, Gregor Glas bio je prvo ime meča sa 23 pogotka, a dvocifreni učinak zabilježili su još i Luka Ašćerić (10) i Darko Bajo (10).

(MONDO)