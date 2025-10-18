Bosna ostala bez trenera: Aleksandar Damjanović podnio ostavku

Košarkaši Bosne ostali su bez trenera.

Košarkaški klub Bosna ostao je bez šefa stručnog štaba — Aleksandar Damjanović odlučio da podnese ostavku nakon slabijeg početka sezone.

Damjanović je podnio ostavku, a Upravni odbor kluba ubrzo je prihvatio njegovu odluku. Očekuje se da će uprava uskoro započeti potragu za novim trenerom koji će pokušati podići formu tima.

Damjanović je u prethodne dvije godine imao je značajnu ulogu u preporodu Bosne — dva puta je preuzimao ekipu i ostvario zapažene rezultate, među kojima su osvajanje ABA 2 lige i Kupa BiH.

"Aco, hvala na svemu što si učinio za naš klub", poručili su iz kluba putem zvanične objave.

Pod njegovim vodstvom, sarajevski tim je nakon 15 godina ponovo zaigrao u elitnom rangu ABA lige, a paralelno nastupa i u FIBA Evropa Kupu. Ipak, sezona je počela loše — Bosna je upisala tri poraza (dva u regionalnom takmičenju i jedan u Evropi).

Do imenovanja novog trenera, ekipu će privremeno voditi pomoćni trener Muhamed Pašalić, koji će pokušati osvježiti atmosferu i vratiti ekipu na pobjednički kolosijek.

Treba naglasiti da težak raspored nije išao na ruku sarajevskom klubu. U samo nekoliko dana Bosna je imala seriju zahtjevnih gostovanja, a pred duel sa Budućnosti tim je imao svega 48 sati odmora nakon meča u Poljskoj. Iz kluba su pokušali tražiti odgodu utakmice, ali organizatori prenosa nisu izašli u susret.