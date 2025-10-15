"Studenti" u finišu posustali u Poljskoj! Poraz Bosne u Lublinu na startu FIBA Evropa kupa

Košarkaši Bosne u srijedu uveče u Poljskoj počeli su grupnu fazu FIBA Evropa kupa.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Nakon što je prije tri dana odigrala meč u ABA ligi, prvi nakon 15 godina pauze, sarajevska Bosna je u srijedu odigrala i jednu evropsku utakmicu u okviru FIBA Evropa kupa.

I kao u Beogradu protiv Mege, doživjela novi poraz na gostovanju u poljskom Lublinu.

START LUBLIN - BOSNA 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22)

U prilično izjednačenom prvom poluvremenu u Poljskoj, sarajevski košarkaši su imali blagu prednost najviše šest poena (22:28) sredinom druge četvrtine. Tada su nakon 16 minuta obje ekipe ubacile po jednu trojku, nakon osam odnosno devet pokušaja.

Precizan izvan 7.65 bio je najprije Čejs Odidž za Sarajlije, a odmah je na drugoj strani uzvratio Elajdža Hokins.

Bosna je u posljednjem napadu upropastila priliku da ode na šest razlike, pogriješio je Tajler Persons, pa je domaćin uspio da na odmor u poluvrmenu ode sa samo "minus dva" (38:40).

Poljaci su u trećoj četvrtini bili za nijansu bolju, imali su najviše pet razlike, ali je ekipa Aleksandra Damjanovića uspjela da u odlučujući posljednji kvartal uđe sa minusom od samo dva poena (61:58).

Sredinom posljednje četvrtine, poljska ekipa je serijom 8:0 otišla na devet razlike, ali su "studenti" uspjeli da se odbrane do samog finiša, kada je uslijedila nova serija Poljaka od 6:0 za dvocifreno vođstvo (81:71), koje je i prelomilo utakmicu.

Tajler Persons sa 19 poena bio je najefikasniji u sarajevskom taboru a dvocifren košgeterski učinak još je imali Petar Kovačević, Miralem Halilović i Čejs Odidž sa po 12 pogodaka.

Kod Lublina prvo ime meča bio je Tevin Mek sa 27 koševa.

Podsjetimo, Bosna je kroz kvalifikacije izbacila belgijski Mehelen i stigla do grupne faze FIBA Evropa kupa u kojem će pored poljskog Lublina igrati sa španskom Mursijom i bugarskim Rilskim.







(MONDO)