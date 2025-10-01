Bosna se plasirala u FIBA Evropa kup! Nevjerovatne scene obilježile kraj meča

Košarkaši Bosne igraće u FIBA Evropa kupu. Ekipa za zapisničkim stolom nije znala da li će se igrati produžetak pa se moralo i telefonirati da se saznaju pravila.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Bosne plasirali su se u FIBA Evropa kup! Nakon što su u prvoj utakmici kvalifikacija savladali Mehelen rezultatom 82:57, izabranici Aleksandra Damjanovića večeras su odigrali neriješeno - 82:82.

Za razliku od prvog meča, belgijski tim je večeras pružio mnogo veći otpor, ali ne toliko da eventualni ugroze pitanje putnika u glavni dio takmičenja.

MEHELEN - BOSNA 82:82 (25:17, 17:21, 17:27, 23:17)

Domaći tim je odlično otvorio utakmicu i napravio seriju 13:2 odmah na početku meča. Bosna je uspjela da smanji rezultat na 17:11, ali je belgijski tim još jednom ubacio i veću brzinu i stigao do 12 poena prednosti (23:11).

„Studenti“ su do kraja prve četvrtine uspjeli da smanje na -8 – 25:17.

Otvaranje drugo četvrtine bilo je u znaku samo jednog tima. Bosna je napravila seriju 14:1 i povela sa pet poena razlike (26:31). Ipak do kraja prvog dijela Mehelen je ponovo poveo pa se na pauzu otišlo sa rezultatom 42:38 za domaći tim.

U prvom dijelu treće četvrtine belgijski tim je održavao blagu prednost, da bi Bosna povela pri rezultatu 57:58. U posljednjih 10 minuta se ušlo sa +6 za sarajevski tim (59:65).

U posljednjoj četvrtini Bosna je uspjela povesti sa 10 razlike (68:78) nakon čega je domaći tim napravio seriju i na kraju uspio stići do izjednačenja.

Nevjerovatne scene viđene su na kraju, s obzirom da niko nije znao da li će se igrati produžeci u ovoj situaciji. Vidjeli smo kako neko od ekipe za zapisničkim stolom telefonira da sazna da se produžeci ne igraju u utakmicama u kojima se gleda koš-razlika. Nakon nekih pet minuta košarkaši Bosne dobili znak da mogu početi sa slavljem.

Grupna faza počinje već sredinom oktobra, a u Sarajevo dolazi Mursija iz Španije, bugarski Rilski i poljska ekipa Lublin.