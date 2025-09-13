Sarajevska Bosna poslije drame slavila protiv CSKA iz Moskve

Košarkaši Bosne pobijedili su u subotu moskovski CSKA u prijateljskoj utakmici odigranoj u Dubaiju.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Susret je servirao pravu dramu. Bosna je imala minimalno vodstvo nakon prvog poluvremena (36:35), a zatim je bila uspješnija i u igri živaca tokom završetka utakmice, prenijela je "Arena Sport".

CSKA je imao prednost od 89:86, ali zatim je dvije sekunde prije kraja Tajler Persons pogodio trojku za izjednačenje i pritom bio fauliran. Pospremio je slobodno bacanje za konačnih 90:89 i trijumf sarajevskih "studenata".

Dan ranije, Sarajlije su bile bolje od Bešiktaša (90:74), a već u nedjelju ih očekuje i prijateljski meč protiv novog evroligaša Dubaija.

(MONDO)