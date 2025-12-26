Da li je puklo između Mijatovića i Lazovića? Oglasio se Ljajić o najvećem potresu u Partizanu

Rasim Ljajić oglasio se o navodnom sukobu Predraga Mijatovića i Danka Lazovića iz rukovodstva Partizana.

Vrlo dobru atmosferu u FK Partizan narušio je prvo otkaz Srđanu Blagojeviću, pa onda "promovisanje" Dušana Jovanovića u prvim tim, odlukom Predraga Mijatovića. S tim potezom navodno se nisu složili ni omladinci, koji su se pobunili, ali ni jedan od ključnih ljudi u rukovodstvu crno-bijelih Danko Lazović.

Iako je Mijatović objasnio da "ne postoji slučaj Dušan Jovanović", da je sve urađeno u dogovoru s trenerom Stojakovićem i sa ostalima iz omladinske škole na čelu sa Miralemom Sulejmanijem, navijači i dalje čekaju da čuju zašto Lazović nije došao da gleda uživo posljednju utakmicu u kalendarskoj godini protiv IMT-a. Kako je sada objasnio u njegovo ime Rasim Ljajić, oko toga ništa nije bilo sporno.

"Kao i u svakom kolektivu, naravno da postoje različita mišljenja oko stvari koje su predmet interesa kluba. Vi i ja da pričamo o nekom igraču, sigurno ćemo različito ocijeniti njegove mogućnosti, potencijale i perspektivu. Možemo pet-šest igrača da nabrojimo, sigurno ćemo ih različito tretirati. Raspravljamo o svim pitanjima. To što Lazović nije bio na utakmici protiv IMT-a je zato što trenutno nije u zemlji. Vraća se za dva dana i biće tu. Prema tome, klub funkcioniše", rekao je Ljajić za "Sportske".

"Da, postoji debata, postoje nekada oprečna mišljenja oko tih stvari, ali se dogovaramo i usaglašavamo. Na kraju krajeva, ja bih se zabrinuo, i uvijek se zabrinem, kad neko kaže: 'Mi smo jedinstveni.' A u čemu jedinstveni? Šta to znači? Kako u današnje vrijeme možete da budete potpuno jedinstveni u bilo kom kolektivu? To je korisno, da imamo različita mišljenja, debatu i dijalog."

Da li može Ljajić da precizira šta se to desilo između Mijatovića i Lazovića? Da li je bilo naznaka povlačenja? Ako je i bilo, o tome predsjednik Upravnog odbora FK Partizan ne želi da govori.

"Prvo, i da je bilo bilo čega od toga, ja to neću reći. Kakav bih bio čovjek da sada izlazim javno i pričam o stvarima koje se dešavaju u kući? Ako se nešto desi tog tipa, to ne može da se sakrije. Ali i da se desilo, šta s tim? Očekujete od mene da kažem: 'Da, to je istina?' Objektivno, neću da vas lažem, ali ću da prećutim. Ja ne bih pričao nešto što nije tako, ali mogu da prećutim i imam pravo da ne kažem nešto što mislim da nije u interesu kluba. Nije u interesu kluba da naše unutrašnje stvari, naše rasprave, naše debate i naš dijalog izlažemo na uvid javnosti. Javnost bi trebalo da zna i trebalo bi da budemo potpuno transparentni, evo kao što sam ja sa vama. Transparentno kažemo kako klub funkcioniše, šta radi i šta namjerava u onoj mjeri u kojoj je to moguće reći. Bez predviđanja, nerealnih opservacija, nego onoliko koliko može i koliko bi trebalo. Nastojim da održimo komunikaciju sa javnošću zbog medija, ali i zbog navijača Partizana koji očekuju odgovore na pitanja koja vi, naravno, s pravom postavljate", naglasio je Ljajić.