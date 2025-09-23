Aleksandar Damjanović najavio evropski meč: "Trebali bi biti favoriti, očekujem pozitivan rezultat"

Trener KK Bosna Aleksandar Damjanović najavio je sutrašnju utakmicu kvalifikacija za FIBA Evropa kup.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

U okviru kvalifikacija za FIBA Evropa kup, košarkaški Bosne sutra na domaćem parketu dočekuju belgijsku ekipu Kenguru Mehelen.

Aleksandar Damjanović, trener KK Bosna, govorio je o sutrašnjoj utakmici koja se igra u Zetri. Biće to prvi zvanični meč za "studente u novoj sezoni. Uoči duela protiv gore spomenute ekipe, Damjanović se, prije svega, osvrnuo na pripremne utakmice svoje ekipe.

"Imali smo, hajde da kažem, dosta dobar pripremni period, sa dosta kvalitetnih utakmica. Možemo reći da smo prilično zadovoljni sa tim dijelom. Međutim, ovo je zvanična utakmica za FIBA Evropa kup. Vidjeli smo i pripremili se za ekipu Mehelena. Radi se o viceprvaku Belgije. Dosta je igrača dugi niz godina zajedno u ekipi, kao i trener", rekao je Damjanović, pa dodao:

"To je ekipa koja igra brzu košarku i mislim da bi trebali biti favoriti. Uradićemo sve i da se plasiramo u grupnu fazu FIBA kupa. Očekujem pozitivan rezultat na kraju. Naravno, to ćemo morati da uradimo na terenu u ove dvije utakmice, te da opravdamo tu ulogu", rekao je on, a prenosi Sport1.

Na pitanje kakvo je stanje sa košarkaškim reprezentativcem BiH, Miralemom Halilovićem, koji nastupa za Bosnu, Damjanović je rekao kako su oprezni sa njegovim oporavkom.

"Miralem je imao tu povredu u pripremnom dijelu reprezentacije BiH, ali smo prilično oprezni sa njegovim oporavkom. On je trenutno u dobrom stanju, ali nećemo da žurimo i ulazimo u bilo kakav rizik, što se tiče obnavljanja povrede. Polako ga vraćamo u ritam i nadam se da će zaigrati u narednom periodu", istakao je Damjanović.

Inače, sutrašnji meč se igra od 19.30, dok je revanš susret na rasporedu 1. oktobra u Belgiji.