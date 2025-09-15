logo
Dubai prejak za Bosnu

Nebojša Šatara
Poslije pobjeda nad Bešiktašem i CSKA iz Moskve, sarajevska Bosna doživjela je prvi poraz na pripremnom meču u Dubaiju od istoimenog tima - 108:83.

KK Dubai prejak za KK Bosna Izvor: Facebook/KK Bosna

"Studenti" su izgubili od domaćeg Dubaija (108:83) u pripremnoj utakmici.

Sarajevski tim je pružio snažan otpor novom evroligašu u Dubaiju, gdje je prethodno nadigrao Bešiktaš i moskovski CSKA, ali je poklekao u posljednjem periodu.

Najefikasniji kod Sarajlija bio je Đoko Šalić sa 19, dva manje ubacio je Edin Atić, dok su dvocifreni učinak još imali Haris Delalić (16), Tajler Parsons (14) i Čejs Odidž (13).

U ekipi Dubaija najbolju partiju pružio je Dvejn Bejkon sa 30 koševa, a drugi strijelac bio je reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa sa 16 pogodaka.

(MONDO)

