Bosna pregazila Mehelen u prvoj utakmici kvalifikacija za FIBA Evropa kup

Autor Haris Krhalić
0

Košarkaši Bosne stigli na prag plasmana u FIBA Evropa kup

kk bosna Izvor: fiba.basketball

Košaraški Bosne su u okviru prve utakmice kvalifikacija za FIBA Evropa kup ubjedljivo savladali belgijsku ekipu Kenguru Mehelen rezultatom 82:57. Izabranici Aleksandra Damjanovića niti u jednom trenutku nisu doveli u pitanje pobjedu te će u revanšu, koji se igra 1. oktobra u Belgiji, imati veliku prednost.

BOSNA – MEHELEN 82:57 (26:19, 18:13, 15:12, 23:13)

Gosti su meč otvorili sa pet vezanih poena, a onda je Čejs Odidž sa osam poena doveo Bosnu do prvog vođstva, koju nije ispustila do samog kraja. Nakon prvih 10 minuta „studenti“ su imali sedam poena prednosti (26:19).

Nastavila je Bosnada povećava prednost, a tri minuta prije kraja prvog poluvremena imali su +15. Na pauzu se otišlo sa 44:32 u korist domaćeg tima.

Ni treća četvrtina nije donijela mnogo promjene, pa se u posljednjih 10 minuta ušlo sa +15 za Bosnu. Sve eventualne dileme o pobjedniku riješe su na otvaranju posljednje dionice kada je Bosna napravila seriju od 10:0 i stigla do +25. Prednost je rasla i do 31 poena, a na kraju je bilo i više nego solidnih za revanš +25.

Najefikasniji u redovima Bosne bio je Majkl Jang sa 22 poena, dok je Odidž postigao 18, dok je kod gostiju najraspoloženiji bio Mojid Evušo sa 17 poena.

