Ubjedljiv poraz Bosne na startu ABA lige: Mega sa 100+ poena ispratila sarajevski tim

Bosna je poslije 15 godina odigrala prvi meč u ABA ligi i doživjela ubjedljiv poraz od Mege u drugom kolu regionalnog takmičenja.

Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

"Studenti" su na startu ABA lige poraženi u Beogradu.

MEGA - BOSNA 106:88 (28:23, 28:30, 26:20, 24:15)

Poslije prilično izjednačenog prvog poluvremena, koje je pripalo beogradskom timu sa tri razlike, ključnu prednost domaći su napravili krajem treće i na početku četvrte četvrtine, kada su steklu dvocifrenu prednost.

Pokušavali su "studenti" u posljednjem periodu da se približe i uvedu meč u neizvjesnu završnicu, ali je Mega uspjela da serijom 11:2 odbije sve napada i stigne do prve pobjede na otvaranju nove sezone.

Vuk Radojičić sa 22 i Savo Drezgić sa dva koša više predvodili su Beograđane do trijumfa, dok su kod sarajevskog tima prva imena bili Čejs Odidž sa 21 poenom i Edin Atić sa 18 pogodaka Vrijedi istaći i veliki doprinos Asima Đulovića (19) u prvom trijumfu Vuleta Avdalovića na klupi Mege.

Dvocifreni učinak u taboru "studenata" još su ostvarili Miralem Halilović (14) i Haris Delalić (10).

Bosna će sada igrati tri utakmice u Sarajevu, a protivnici će im biti Budućnost (17. oktobar), Cedevita Olimpija (25. oktobar) i Beč (1. novembar).

(MONDO)