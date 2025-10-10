Povrede mijenjaju planove Partizanu: Crno-bijeli bez dvojice važnih igrača krenuli u Split

Partizan je put Splita krenuo bez kapitena Vanje Marinkovića i Šejka Miltona.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u Beogradskoj areni pobijedio Efes, a poslije meča u Evroligi, crno-bijeli imaju obaveze u regionalnom takmičenju. Izabranici Željka Obradovića sastaju se sa Splitom u subotu od 18 sati, ali na tom meču neće moći da računaju na Vanju Marinkovića i Šejka Miltona.

Reprezentativac Srbije i kapiten Partizana doživio je povredu u meču protiv Efesa, saznaje Sport klub, pa je to razlog zašto je na terenu proveo svega devet minuta i to u prvom poluvremenu, a utakmicu završio bez poena. Kad je u pitanju izostanak ljetnog pojačanja, Milton je takođe doživeo povredu. Igrao je 18 minuta u evroligaškom meču, ali se na samom kraju povrijedio.

Ovakvo stanje stvari otvara priliku Mitru Bošnjakoviću i Miki Murinenu da se ponovo nađu na terenu i pokušaju da pokažu što bolju igru, pa se eventualno i nametnu treneru Obradoviću u evroligaškim mečevima. U meču protiv Krke, Marinković je bilo lider i u momentima kada je gost pokušavao da smanji zaostatak i preokrene, kapiten je preuzeo rizik i trojkama donio pobjedu Parnom valjku.

Takođe bi trebalo očekivati da i Arijan Lakić dobije minute, s obzirom na to da igrača Partizana nismo imali priliku da vidimo u meču protiv Efesa, ali isto tako crno-bijeli u timu neće imati mlade igrače, to je potvrdio i trener. Poslije pobjede nad ekipom iz Istanbula Obradović je rekao: Imam problem sa dva igrača, nisam siguran da će putovati. Juniori imaju svoje takmičenje, ne vjerujem da ćemo ići sa 12 igrača. Mislite da je lako igrati u četvrtak, pa za 48 sati."

"Uzmite rezultate poslije duplog kola Evrolige i pogledajte po domaćim prvenstvima šta je bilo i kakvi su bili rezultati. Kako su prošli evropski klubovi. Opterećenje? Naporno je. Zašto sam ja, kada me neko pitao pred Krku da smo vodili i da smo stali. Ko ima najveću minutažu ovdje? Braun, pa Bonga. Što Bongu nisam skidao protiv Krke? Ima objašnjenje da bude odmoran da igra. Sterling je igrao desetak minuta u tom meču. Vodimo računa o tome, ne mogu da izdrže, nemoguće je da izdrže. Moraju svi da pomognu", rekao je Željko Obradović.

