logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrede mijenjaju planove Partizanu: Crno-bijeli bez dvojice važnih igrača krenuli u Split

Povrede mijenjaju planove Partizanu: Crno-bijeli bez dvojice važnih igrača krenuli u Split

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan je put Splita krenuo bez kapitena Vanje Marinkovića i Šejka Miltona.

Partizan protiv Splita bez Marinkovića i Miltona Izvor: MN PRESS

Partizan je u Beogradskoj areni pobijedio Efes, a poslije meča u Evroligi, crno-bijeli imaju obaveze u regionalnom takmičenju. Izabranici Željka Obradovića sastaju se sa Splitom u subotu od 18 sati, ali na tom meču neće moći da računaju na Vanju Marinkovića i Šejka Miltona.

Reprezentativac Srbije i kapiten Partizana doživio je povredu u meču protiv Efesa, saznaje Sport klub, pa je to razlog zašto je na terenu proveo svega devet minuta i to u prvom poluvremenu, a utakmicu završio bez poena. Kad je u pitanju izostanak ljetnog pojačanja, Milton je takođe doživeo povredu. Igrao je 18 minuta u evroligaškom meču, ali se na samom kraju povrijedio.

Ovakvo stanje stvari otvara priliku Mitru Bošnjakoviću i Miki Murinenu da se ponovo nađu na terenu i pokušaju da pokažu što bolju igru, pa se eventualno i nametnu treneru Obradoviću u evroligaškim mečevima. U meču protiv Krke, Marinković je bilo lider i u momentima kada je gost pokušavao da smanji zaostatak i preokrene, kapiten je preuzeo rizik i trojkama donio pobjedu Parnom valjku.

Takođe bi trebalo očekivati da i Arijan Lakić dobije minute, s obzirom na to da igrača Partizana nismo imali priliku da vidimo u meču protiv Efesa, ali isto tako crno-bijeli u timu neće imati mlade igrače, to je potvrdio i trener. Poslije pobjede nad ekipom iz Istanbula Obradović je rekao: Imam problem sa dva igrača, nisam siguran da će putovati. Juniori imaju svoje takmičenje, ne vjerujem da ćemo ići sa 12 igrača. Mislite da je lako igrati u četvrtak, pa za 48 sati."

"Uzmite rezultate poslije duplog kola Evrolige i pogledajte po domaćim prvenstvima šta je bilo i kakvi su bili rezultati. Kako su prošli evropski klubovi. Opterećenje? Naporno je. Zašto sam ja, kada me neko pitao pred Krku da smo vodili i da smo stali. Ko ima najveću minutažu ovdje? Braun, pa Bonga. Što Bongu nisam skidao protiv Krke? Ima objašnjenje da bude odmoran da igra. Sterling je igrao desetak minuta u tom meču. Vodimo računa o tome, ne mogu da izdrže, nemoguće je da izdrže. Moraju svi da pomognu", rekao je Željko Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Split košarka ABA liga Šejk Milton Vanja Marinković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC