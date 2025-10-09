"Partizan nas nije ni osjetio, šetao se po terenu": Igor Kokoškov priznao svoju grešku u dramatičnoj završnici

Trener Anadolu Efesa Igor Kokoškov o ključnim razlozima poraza od Partizana u Beogradskoj areni.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Anadolu Efesa Igor Kokoškov ocijenio je da je njegov tim izgubio meč protiv Partizana u prvom dijelu, u kojem se "nije pojavio", kako je nekoliko puta ocijenio.

"Od podbacivanja smo platili cijenu načinu na koji smo počeli. Prvi put smo primili 31 poen u prvoj četvrtini. Na bilo kom nivou da to dopustite... Nije to način na koji igramo. Vidim naš tim kao elitni defanzivni tim, a ako dozvolimo da primimo 31 poen, onda nas nisu ni osjetili. Bila je to šetnja za Partizan, ulazili su u reket bez otpora, nije bilo strane pomoći... Tako ne treniramo i tako ne igramo. Mislim da smo igrali bez samopouzdanja, ne znam razlog tome. Posebno kada igrate u Beogradu, u ovakvoj areni i u ovakvom okruženju, morate da igrate sa više hrabrosti", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Stvar je u tome da je svaka '50-50' lopta bila Partizanova. Dopustili smo previše ofanzivnih skokova, 15 za cijelu utakmicu, a 10 do sredine druge četvtine. Ako tako počnete, teško je oporaviti se. Nastavićemo da se borimo, tražimo petorku, nekoga ko može da nam pomogne da budemo prisutni pod košem, da budemo uspješniji u skoku... Ovo je igra velikih momaka i ako ne igrate čvrsto, ovo će se dogoditi", dodao je Kokoškov.

"Nismo shvatili svrhu akcije sa tajm-auta"

Izvor: MN PRESS

Govorio je iskusni trener i o finišu meča, u kojem je njegov tim na trenutak poveo, pa ipak propuštao svoje prilike. Ukazao je i na svoju grešku - nedovoljno objašnjene akcije poslije tajm-auta.

"U završnici moramo da igramo pametno. Ja sam pravio tu greške, jer nismo shvatili svrhu akcije poslije tajm-auta, imali nekoliko izgubljenih lopti. Imali smo otvorene šuteve da izjednačimo, ali moramo i da učimo iz ovoga. Čestitam Partizanu i apsolutno su zasluženo pobijedili", kazao je Kokoškov.

Kolike su ambicije Efesa ove sezone? U odgovoru na to pitanje govorio je o sklapanju tima sa posebnim osvrtom ka Pi-Džej Doužeru, bivšeg igrača Partizana koji je igrao protiv crno-bijelih, a nije trebalo.

"Ambicije su najveće, ovaj tim je imao šansu da ode na Fajnal-for prošle godine, ovo nije razvojni tim i klub, ostali smo bez Poarjea, jednog od najdominantnijih centara. Imamo dva glavna igrača, Šejn Larkin je tu osam godina i Osmani igra u životnoj formi, a ostali moraju da nam pomognu. Da mogu da vratim vrijeme, ponovo bismo potpisali sve igrače... Tu je i Pi-Džej koji nam fali jer je propustio cijele pripreme. Nije bilo planirano da putuje, da igra, a ja sam ga večeras stavio u startnu postavu, svaka odluka nosi rizik, a moja odluka je očigledno bila pogrešna, jer sam ga stavio u vatru kada nije bio spreman".

Naglasio je da ne želi da kritikovanjem svog tima oduzima bilo šta od zasluga Partizana za konačan ishod.

"Nije fer da oduzimam bilo šta od Partizana, uticali su na to da nam bude slab protok lopte. Partizan ima sjajne odbrambene igrače, Bonga može da čuva igrače na pozicijama od 'jedan do pet', znali smo da će dosta da preuzimaju i bili su agresivni na lopti, udvajali Šejna Larkina, pogotovo u prvom dijelu. Nekad je tanka linija koja dijeli loš napad i dobru odbranu, a mislim da je večeras bilo i jedno i drugo. Ne oduzimam ništa Partizanu, ali jesmo odigrali loše".

"Svi ljeti tražimo skrivene igrače"

Izvor: MN PRESS

Da li se evropska košarka promijenila od njegovog posljednjeg boravka u njoj, kada je vodio Fenerbahče u sezoni 2020/21?

"I dalje je druga najbolja liga na svijetu, malo je starija, ima iskusnih vukova koji igraju Evroligu, utakmica je kraća, svaka pozicija se računa. Za mene je košarka jedna igra, ali ogromna je razlika Evrolige i NBA lige, i pozitivno i negativno. Profesionalno mi je naravno izazov da budem u ovoj ligi, ozbiljna je, profesionalna i dosta umijeća i što se tiče igrača i trenera je potrebno da budeš dobar u ovoj ligi."

Poruka za Dušana Alimpijevića "Kao košarkaški radnik, trener, Srbin, mogu da poželim samo uspjeh i selektoru Alimpijeviću i reprezentaciji i želim da se vrate sa narednih takmičenja sa medaljama", rekao je Kokoškov, bivši selektor Srbije.

Da li je aktuelni format dobar za Evrligu i da li ovoliko tržište ima dovoljno igrača za ovakvo takmičenje?

"Nisam najkompenentniji, kada sam potpisao dobio sam samo raspored, sezonski i nedjeljni. Da li ima dovoljno dobrih igrača? Mislim da je svjetsko tržište malo i svi se borimo kada je ljetna sezona ko će nešto da pronađe skriveno na američkom tržištu, u Las Vegasu na Ljetnoj ligi, u razvojnoj 'Dži ligi'... Poslije svih godina u NBA ligi gdje je brutalan raspored, nikad se ne žalim na broj utakmica, to je strateško pitanje za Evroligu da li je ovaj format sa previše mečeva. To ljudi iz finansija moraju da odluče, ko se bavi biznisom reći će šta je dobro za Evroligu."

Kako se osjetio pri povratku u Beogradu?

"Zahvaljujem se publici na toplom dočeku, ovo je moj grad, ovdje sam odrastao, zauvijek će biti moj dom. Posao me odveo u Ameriku, tamo mi je porodica, dolazak u Beograd je za mene uvijek poseban događaj, pun emocija, ali došli smo da radimo posao i pokušali smo da se fokusiramo na samu utakmicu. Ali bilo je sigurno emotivno, prijatno i zaista mi je prijalo", dodao je Kokoškov, čiji je tim trenutno na evroligaškom skoru 1-2.

