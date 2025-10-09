Partizan je pobijedio Efes u Evroligi i došao do drugog trijumfa u elitnom takmičenju poslije neizvjesne završnice u Areni.
Partizan je upisao drugu pobjedu u Evroligi, pobijedio je Efes u Areni - 93:87. Nova dramatična završnica, ponovo nije moglo bez toga, ali je Karlik Džouns uhvatio najvažniju loptu, Braun dao ključne poene, a Bonga je potom stavio tačku. Ponovo je njemački reprezentativac bio jedan od ključnih igrača, radio je apsolutno sve na parketu...
Partizan poslije drame do druge pobjede u Evroligi: Karlik uhvatio najvažniju loptu, Braun i Bonga stavili tačku
Partizan je odigrao savršeno prvo poluvrijeme, imao je samo jednu izgubljenu loptu naspram 10 koliko je imao rival. Tajrik Džouns je bio nerješiva enigma, Dilan Osetkovski je sve radio perfektno i zahvaljujući njima je na poluvremenu razlika bila dvocifrena (55:43).
Međutim, crno-bijeli su onda u trećem kvartalu potpuno stali, kao da su se "uspavali". Dosta promašaja i grešaka, a to je u završnici četvrtine kaznio Pi Džej Doužer i najavio dramu u posljednjem kvartalu što se i dogodilo (71:69).
Efes je uspio da povede na sedam minuta prije kraja poslije trojke Lojda (76:75), ali je Partizan brzo vratio tu prednost preko raspoloženog Brauna. Dva sudijska prekida zbog toga što ne radi sat su uticala na oba tima, a sve je riješeno u posljednjem minutu. Tajrik je zakucao, Karlik zatim uhvatio najvažniji skok, a Braun dao ključne poene i tada je meč riješen (91:85).
Partizan: K. Džouns 10 (4sk, 4as), Milton 6, Murinen, Vašington 6, Osetkovski 10 (6sk), Marinković, Pokuševski, Braun 24, Bonga 18 (7sk), Lakić, Parker 3 (4sk), T. Džouns 16 (8sk)
Efes: Larkin 16, Buboa, Hazer, Lojd 6, Vejler-Bab (6sk, 5as), Papajanis 2, Kordinije 24 (4sk), Šmits 2, Doužer 4, Svajder 3, Osmani 21 (5sk), Džouns